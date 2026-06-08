Пловдивчанка бе заловена при опит за кражба от магазин на известна търговска верига.

Сигналът, че жената е засечена след касовата зона на обекта в район "Северен“ с незаплатено спално бельо за над 100 евро, бил получен вчера по обяд в Трето РУ.

Пред полицейските служители тя е направила самопризнания, а по случая е започната предварителна проверка за престъпление по ч. 194 от НК, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.