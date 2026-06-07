Туристическа газова бутилка предизвика пожар в апартамент в нова кооперация в квартал "Смирненски“ в Пловдив. Няма пострадали при инцидента, а пожарът вече е загасен.

Бутилката е била поставена на терасата. Предполага се, че става въпрос за техническа неизправност, вследствие на което бутилката се е възпламенила от високите температури.

На място бяха изпратени три екипа огнеборци. Нанесени са материални щети на апапртамента, в който е живеела възрастна жена.