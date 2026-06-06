За изключително грозна сцена, предизвикана от агресивен шофьор, научи Plovdiv24.bg. Водач на такси е бил бит, защото съвсем леко е ударил движещия се пред него автомобил.

Инцидентът е станал до кръстовището между булевард "Пещерско шосе" и улица "Перущица“. По думите на очевидци ударът е бил съвсем слаб и не е довел нито до сериозно ранени хора, нито до големи материални щети.

Вместо да изчакат органите на реда и да установят обстоятелствата около произшествието, водачът на джипа и неговата спътничка слезли от автомобила и започнали разпра с таксиметровия шофьор. Надяваме се ОД МВР Пловдив да се самосезира и агресивният водач да получи справедливо наказание.

Разказва очевидец

Лек удар отзад след рязко спиране. Ситуация, която се случва ежедневно по пътищата. Нищо необичайно. Необичайна обаче е реакцията на водача на Hyundai, който вместо да извика полиция и да потърси правата си по законов ред, избра да се превърне в съдия, прокурор и екзекутор в едно.

Юмруци през прозореца. На оживено кръстовище. Пред свидетели. И най-вече – пред собственото му дете. Трудно е да говорим за възпитание, ценности и общество, когато някои родители преподават на децата си уроци по агресия вместо по отговорност.

Защото днес това дете не видя как един мъж защитава правата си. Видя как един човек губи контрол и заменя закона с насилие. Катастрофата може да е била случайност. Побоят не е. Той е съзнателен избор. Докато подобни прояви се оправдават с фрази от рода на "изнервил се е“ или "така му се пада“, ще продължаваме да четем за побоища, саморазправи и агресия на пътя.

Защото най-опасните участници в движението невинаги са тези, които допускат грешка. Понякога са тези, които смятат, че юмрукът е по-силен от закона. Днешният случай на кръстовището на "Пещерско шосе" и "Перущица" е поредното напомняне, че липсата на самоконтрол зад волана е не по-малка заплаха от високата скорост. А човек, който е готов да нанася удари пред очите на собственото си дете, едва ли има моралното право да поучава когото и да било за правилата на пътя. А останалите шофьори мъже просто стояха и гледаха, без да направят нищо.