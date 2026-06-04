Мащабно инвестиционно намерение за жилищен комплекс в Коматево разтревожи жителите на квартала. Върху терен от 36 декара, в непосредствена близост до футболната база на Ботев Пловдив, се планира изграждането на 28 жилищни сгради с височина до 12 метра или общо 830 апартамента, 3 магазина, вътрешни улици, кътове за игра и 812 паркоместа. Разгънатата застроена площ надхвърля 71 000 кв. м при застрояване на 70% от терена и 30% озеленяване. Ако проектът се реализира, в района може да се заселят още близо 3000 души, при население на квартала към момента около 6000 души, научи Plovdiv24.bg.

Какво предвижда инвестиционното намерение

Параметрите на проекта очертават цял нов квартал в южната част на Пловдив. Освен 28-те жилищни блока и над 830-те жилища, инвеститорите предвиждат търговски площи, вътрешна улична мрежа и зони за отдих. Високият процент на застрояване, 70% от площта на имота, оставя сравнително малко място за зеленина, което е сред първите притеснения, които жителите на Коматево повдигат.

Кои са инвеститорите зад проекта

Зад мащабното намерение стоят четири дружества – "ПИМК Билд“, "ХЪС Инвест“, "Дрийм Лайф Академи“ и "Ти Джи Девелопментс“. Изборът на локацията, непосредствено до базата на Ботев Пловдив, поставя комплекса в район, който в последните години привлича сериозен инвеститорски интерес заради близостта си до спортната инфраструктура и възможностите за развитие.

Защо жителите на Коматево са разтревожени

Основните притеснения на хората в квартала не са свързани със самата идея за строителство, а с готовността на района да поеме такъв обем нови жители. Коматево от години се сблъсква с проблеми, които остават нерешени, а появата на още близо 3000 души би натоварила и без това крехката инфраструктура. Въпросът, който се задава най-често, е дали кварталът физически може да издържи такова уплътняване.

ВиК, път и трафик – трите големи риска

Към момента до имота няма изграден асфалтов път, достъпът се осъществява през селскостопански път без трайна настилка. Това поставя сериозен въпрос как ще бъде осигурен нормален транспортен достъп до бъдещия комплекс и какво ще се случи с движението по Коматевско шосе, което вече понася значителен трафик.

Не по-малко тревожен е въпросът с водоснабдяването и канализацията. Кварталът от години има сериозни проблеми във ВиК мрежата, а заселването на хиляди нови жители би могло да задълбочи допълнително ситуацията. Дали съществуващата инфраструктура ще издържи допълнителното натоварване остава без ясен отговор.

Не е нужно човек да е специалист, за да му стане ясно, че ако проекта се осъществи, транспортно кварталът ще се парализира, а шансът от втория етаж нагоре никой в Коматево да няма вода е реален. Ще стигнем пак до ситуацията в която, новодомците на новия комплекс, ще разберат, че няма път до него и, че нямат вода в чешмите, едва когато си включат климатиците.

Детски градини, ясли и парк – обещани, но само на хартия

В съседство с терена е предвидено бъдещо развитие на общински имоти, където трябва да бъдат изградени парк, детска градина, ясли и помпена станция. На теория тези обекти биха компенсирали част от натиска върху квартала. Проблемът е, че проектите все още са в етап на планиране и не е ясно кога реално ще бъдат изпълнени. Дотогава остава открит въпросът дали в съществуващите детски градини и ясли в района ще има достатъчно места за децата на новите семейства.

Кой трябва да се произнесе по проекта

Инвестиционното намерение предстои да премине през преценка от страна на РИОСВ, Община Пловдив и ВиК. Именно тяхното становище ще определи дали и при какви условия проектът може да продължи напред. До произнасянето им бъдещето на жилищния комплекс в Коматево остава отворен въпрос, около който вече се концентрират очакванията и притесненията на жителите на квартала.

Ще позволят ли институциите подобно строителство, без грам мисъл за последствията от него, Plovdiv24.bg ще следи темата изкъсо.