Пловдивска област отчита стабилен ръст на възнагражденията в началото на годината. През първото тримесечие на 2026 г. средната работна заплата (СРЗ) в региона достига 1 187 евро, което представлява увеличение от 12,9% в сравнение със същия период на предходната година.

Въпреки положителната тенденция и силното индустриално развитие на региона, Пловдив все още попада в групата на областите, чиито възнаграждения са между 80% и 90% от средното ниво за страната. За сравнение, работещите в Пловдив получават чисто статистически с около 220 евро по-малко от средния българин и с цели 728 евро по-малко от работещите в София -столица.

На национално ниво първото тримесечие на 2026 г. носи сериозен ръст на доходите. Средната брутна месечна работна заплата за страната достига 1407 евро, което е скок с 12,7% на годишна база (спрямо първото тримесечие на 2025 г.). Наблюдава се и устойчиво тримесечно темпо – спрямо края на миналата година (четвъртото тримесечие на 2025 г.) възнагражденията са нараснали с 2,8%.

Пазарът на труда остава стабилен. Общият брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в страната надхвърля 2,35 милиона души. В сравнение с края на миналата година работещите се увеличават с 9,8 хил. души (или с 0,4%), въпреки минималния годишен спад от 400 души спрямо март 2025 г.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2026 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 915 евро, а с най-ниска е област Благоевград - 968 евро.