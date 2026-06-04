Земята се намира под заплахата на мощна геомагнитна буря. Тя е предизвикана от две последователни изригвания на слънчева плазма. В нощта между четвъртък и петък двата облака ще ударят планетата ни едновременно. Те вече се насочват директно към нас, съобщават от Лабораторията по слънчева астрономия на РАН.

Сливане на две мощни изригвания

Първото слънчево изригване с магнитуд M9.3 е регистрирано в сряда в 4:36 часа българско време. Само 5.5 часа по-късно последва втори мощен взрив с интензитет M7.7. Поради краткия интервал между двете събития, плазмените облаци се сляха в едно общо, по-масивно образувание с две ядра. Експертите обясняват, че първата вълна буквално е разчистила пътя в космоса за втората, засилвайки общия ефект от удара.

Кога да очакваме пика на бурята?

Според текущите изчисления на астрономите, двойният плазмен удар ще засегне Земята в следните часове:

Начало на въздействието: около 22:00 часа в четвъртък.

Пикови стойности: около 02:00 часа в петък сутринта.

Какви ще бъдат последствията?

Прогнозите сочат, че бурята ще достигне високи нива — между G3 и G4 по петобалната скала. Подобни явления могат да предизвикат смущения в радиовръзките, сателитната навигация и енергийните мрежи. Въпреки сериозната мощност на геомагнитния трус, красиви полярни сияния на ширините на България едва ли ще се наблюдават. Причината за това са кратките летни нощи и светлото небе, които ще попречат на видимостта. Учените продължават да следят ситуацията в реално време, тъй като точният час на най-силния трус все още се уточнява.