Телевизионният водещ Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина разкриха в предаването "Преди обед" подробности около дългоочакваната бременност за първото им общо дете. Двамата признаха в ефир, че са правили опити да станат родители в продължение на повече от година и половина.

Емоционалният път към бременността

Актьорът и водещ сподели, че официалното обявяване на новината за бебето ще бъде направено от двамата в края на седмицата, но реши пред зрителите да разкаже за трудностите по пътя към сбъдването на общата им мечта. По думите му периодът на неуспешни опити е бил изключително стресиращ за съпругата му Ивелина, а лекарите изрично са я посъветвали да намали напрежението, тъй като то оказва сериозно влияние върху възможността за зачеване.

Специалното пътуване до Италия

В търсене на спокойствие и духовна подкрепа, семейството е предприело специално пътуване до Италия, където са посетили свети места. Кадиев разказа как се е молил съпругата му да зачене, докато са посещавали свещен храм в град Торино. Водещият подчерта със силно вълнение, че са разбрали щастливата новина за бъдещия си наследник точно в навечерието на големия християнски празник Благовещение.

Оригиналната картичка и семейната история

Ивелина също се включи с личен разказ за емоционалния момент, в който е съобщила на Сашо Кадиев, че ще стават родители. Тя е подготвила специална картичка за съпруга си, в която е написала посланието, че единственото по-хубаво нещо от това той да бъде неин мъж, е възможността да бъде баща на общото им дете.

Бъдещото бебе ще бъде първи общ наследник за двамата съпрузи. Сашо Кадиев вече има една дъщеря от предишната си дългогодишна връзка с Таня Тончева.