Имаше време, в което D2 не бяха просто музика. Бяха фонът на цяло поколение. После дойде раздялата. И две десетилетия България така и не чу какво всъщност се е случило между Дичо и Димитър Кърнев.

Сега двамата говорят за първи път толкова откровено - за славата, която променя приятелствата, за мъжката гордост, за мълчанието, за живота след D2 и за цената на едно завръщане. Разговор за двама мъже, които години наред са бягали един от друг, преди отново да намерят пътя към сцената. И може би - към себе си.

След години на слухове, недомлъвки и взаимно мълчание Дичо и Димитър Кърнев застанаха рамо до рамо в първия си откровен разговор за раздялата, която разтърси D2, пред Мон Дьо по NOVA.

"Нямаше жена, нито пари за делене“, това призна Дичо. Година по-рано Митко Кърнев имал усещането, че това ще стане така.

"Дичо в този период започна да снима в киното два филма. Това според мен го отдалечи от т.нар. семейство. По това време аз исках да трансформирам творческия процес така, че да го правим заедно, а не аз сам. Освен това баща ми беше много болен по това време и впоследствие почина. Той беше донякъде наш мениджър и без него малко се развалиха нещата. Той беше помощното колело, понякога ни се караше. Като си отиде той, имаше спад и нашите отношения се разклатиха“, откровен е Кърнев.

Те се разбрали, че се разделят, във Велико Търново. Седнали на една маса, казали си пет приказки и това било. Дичо бил категоричен, че не може повече.

"Прекалено съм свободолюбив, трудно може да ми се надделее. А това беше седмата година, откакто бяхме заедно“, допълни той.

"Имали сме най-ниски точки в нашите отношения, имало е и гняв. Нормално е. Запознахме се през ученическата ни група. Тогава доведоха Дичо вкъщи и когато той запя, наистина изпълни стаята с гласа си“, каза Кърнев.

Той признава, че им било трудно след това да продължат, защото масово хората асоциират групата с Дичо.

"Бях длъжен да разговарям с близките му, мислех, че може да стане да се върне, но той беше подписал договор с други хора“, разказа още Митко.

Въпреки тежкия период и двамата днес са убедени, че раздялата вероятно е била неизбежна. А най-важното е, че вече е останала в миналото. Сега пред тях стои ново начало.

D2 работят по чисто нов албум. Първият сингъл от него носи символичното име "Свобода“. Именно свободата е думата, която най-добре описва отношенията им днес – без напрежение, без стари сметки и без неизказани думи.

"Все още сме същите хлапета, каквито бяхме“, обобщава Дичо.

И може би точно това е най-важното послание от дългоочакваното помирение на една от най-обичаните банди в България.