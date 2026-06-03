Милица Иванова Гладнишка е българска театрална, комедийна, озвучаваща актриса и джаз певица. Родена е на 3 юни 1976 г. в София. Прадядо ѝ е бил изследовател в Африка. Нейната майка е единствената жена тромпетистка в България, а сестра ѝ Емилия е виолистка в операта в Грац.

През 2000 г. завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за куклен театър“ в класа на Пламен Кьорленски.

Участва в късометражните филми "Voice wanted“, "Мона Лиза“ и "Яне от любов“ (под режисурата на Вилма Карталска) и малка роля в пълнометражния филм "Кецове“.

През 2011 г. участва в комедийния сериал "Етажна собственост“, където прави запомняща се роля в образа на истеричната и властна гюлетласкачка Мими Драмбозова.

През 2012 г. участва и във втория много успешен сезон на риалити предаването "Черешката на тортата“, а през 2021 г. участва отново в петнадесетия сезон.

През 2013 г. е участник в първия и много успешен сезон на шоуто "Като две капки вода“, където се бори за голямата награда с Рафи Бохосян. Въпреки че не печели, през 2014 г. става част от журито на втория сезон на шоуто. Много успешно се превъплъщава в образа на различни изпълнители, като Адел, Лили Иванова, Стивън Тайлър, Валя Балканска, Бионсе, Анастейша, Сий Ло Грийн и други. През 2016 г. до 2017 г. подготвя театрално участниците в четвърти и пети сезон на предаването. През 2021 г. отново участва в девети сезон с подзаглавието "All stars“.

На 27 март 2014 г. е гост водещ на "Господари на ефира“ с Ути Бъчваров, а малко по-късно става член на постоянните водещи. Участва в "Стани богат“ на 4 април с актьора Герасим Георгиев-Геро. Печелят 3000 лева в подкрепа на инициативата на фондация Reach for Change – Game changers. От 9 юни става водеща на телевизионното шоу "Господари на ефира“ заедно с актьора Силвестър Силвестров.

През септември 2014 г. участва в музикалния спектакъл "Приказки с оркестър“ на Софийската филхармония, където си партнира с Иван Велчев.

През 2017 г. играе в Театър "Криле“ в "Сълза и смях“. Сред нейните поставновки, които играе са "Брачни безумия“, където си партнира със Симеон Владов, Милена Маркова-Маца, Жанет Миовска, Николай Тодоров и Божидар Минков, и "На един пръст от Рая“ на режисьора Алексей Кожухаров, и музикалния спектакъл "Титанично“.

През 2017 г. участва в концерт-спектакъла "Оскарите в музиката“ (по идея и сценарий на Юлия Манукян) заедно с актьора Филип Аврамов, съпровод на Плевенската филхармония и Държавна опера – Бургас, под диригентството на Левон Манукян. С този спектакъл реализира над 100 концерта в цялата страна.

В есента на 2017 г. участва в комедийния сериал на Global Films – "Полицаите от края на града“ в ролята на Вирджиния Горанова – Джиджи (съседка на семейство Пламенови и приятелка на Нели), където сериалът се излъчваше по NOVA на 9 март до 30 септември 2018 г.

През 2021 г. има рубрика в "На кафе“ с Китодар Тодоров - "Смях в залата“. През 2022 пък водят рубриката "Веселите дебати“.

През 2022 г. участва в спектакъла "Някъде накрай света“ (от Юлия Манукян) заедно с актьорите Иван Велчев и Илиан Божков под съпровода на Симфониета – Видин и диригента Левон Манукян.

От 2024 г. участва като капитан на един от двата отбора в комедийното куиз шоу "Кой да знае?“ по bTV.

Честит 50-и рожден ден на прекрасната Милица Гладнишка!