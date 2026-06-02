Бизнесменът Добромир Гущеров и съпругата му Диана прекъснаха своето околосветско пътешествие с кемпер, за да се приберат в България и да отпразнуват пет години от сватбата на футболиста от ЦСКА Димитър Евтимов и неговата половинка Мартина. Тържественият повод събра семейството, тъй като Мартина е дъщеря на съпругата на Гущеров, а самият бизнесмен я приема и отглежда изцяло като свое дете.

По повод щастливото събитие на младото семейство, което вече има и една дъщеря, бизнесменът отправи емоционалното пожелание "Бъдете благословени, деца“, информира Plovdiv24.bg. Празненството за петата годишнина от брака категорично опроверга появилите се през февруари слухове за евентуална раздяла между Мартина и Дими, доказвайки стабилността на техните отношения.

Семейни отношения и конфликти в сянката на празника

Добромир Гущеров от години открито признава семейството на съпругата си Диана за свое и се радва на внучката си от Мартина с бащинска обич. Този факт обаче дълго време предизвикваше напрежение от страна на Светлана Василева, която има четири деца от сина на бизнесмена – Християн. Към днешна дата Християн и Светлана са разделени, а тя отглежда децата сама, разчитайки на подкрепата на своите приятелки. Според нейните твърдения, дядото Добромир не осигурява никаква финансова подкрепа за родните си внуци за сметка на чуждите, но въпреки липсата на официален коментар от бизнесмена е ясно, че той не е изоставил сина си.

Животът на Добромир Гущеров извън политиката и България

За бившия депутат от БСП Добромир Гущеров политическият живот в страната отдавна е изцяло затворена страница. Към днешна дата той поддържа контакти с много малка част от съвременните политически фигури и категорично предпочита спокойствието пред властта. Бизнесменът и съпругата му живеят извън пределите на България и споделят своите пътувания в собствен видеоканал, където показват преживяванията си по света в компанията на дългогодишното си кученце. Гущеров е категоричен, че се чувства много по-добре далеч от родината и се прибира единствено заради своите най-близки хора, тъй като по думите му много неща в страната не са мръднали за толкова години.