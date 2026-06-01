Единствената регистрирана в света дива бяла панда беше заснета в естествената ѝ среда на надморска височина между 2500 и 2700 метра, информира Радио Китай, разпространявайки редките кадри на уникалното животно. Ценните материали са уловени от камери в Националния парк за големи панди, разположен в района на Уолон, провинция Съчуан.

Животното е уловено от обектива на снимачната техника, докато необезпокоявано се разхожда в защитената планинска територия, информира Plovdiv24.bg.

Състояние на уникалното животно-албинос

Специфичната панда албинос е открита за първи път през 2019 година. Към днешна дата екземплярът вече е достигнал зряла възраст и води напълно самостоятелен начин на живот в горите. От направените актуални кадри се вижда, че здравословното състояние на животното е отлично, а телосложението му е видимо силно.

Адаптация към планинските условия

Уникалната панда е напълно приспособена към суровите условия на дивата природа във високите части на планината. Местните специалисти, цитирани от Радио Китай, потвърждават, че въпреки специфичната си генетична особеност, екземплярът се развива изключително добре в естествения си хабитат.