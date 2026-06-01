Цветана Пиронкова отново е в Париж и отново се наслаждава на тенис турнира от Големия шлем "Ролан Гарос", който се провежда в момента във френската столица. "Благодаря ти, Ролан Гарос, за поредната година незабравим тенис, страст и емоции!", написа по този повод в социалната мрежа Фейсбук нашето момиче, публикувайки и няколко прекрасни кадъра от единия от кортовете.

Цветана Пиронкова е българска бивша тенисистка. През 2010 г. става първата българка, която достига до полуфинал на Уимбълдън. Най-високата ѝ позиция в Световната ранглиста на WTA е 31 място, постигнато през септември същата година. Спортист на годината на България за 2020 година.

Биография

Пиронкова е родена на 13 септември 1987 г. в Пловдив, в спортно семейство. Бащата, Кирил Енчев, който също така е неин треньор, е републикански шампион по кану; майката, Радосвета Чинкова, е многократна медалистка по плуване. Пиронкова има брат и сестра; сестрата Елисавета също играе тенис професионално, а техният брат, Енчо, е треньор в ТК "Локомотив“, както и спаринг-партньор на Пиронкова – той я придружава на повечето турнири, в които тя участва. Цветана е внучка на Енчо Пиронков – известен български художник.

Цветана Пиронкова тренира тенис от 4-годишна възраст, като първата ѝ ракета е подарена от Теодора Недева. Успехите ѝ започват още от родния Пловдив. През 2000 г. тя става изгряващата звезда на България. На финала на държавното първенство за жени на закрито, Цветана Пиронкова стига до полуфинал. Следва добро представяне на редица турнири от календара на международната тенис асоциация. Понастоящем Цветана Пиронкова е неизменна част от българския отбор за Фед Къп. През 2006 г. българската надежда печели олимпийска стипендия и е обявена за тенисистка номер 1 на годината.

На 5 юли 2010 г. кметът Славчо Атанасов удостоява Цветана Пиронкова със званието почетен гражданин на Пловдив. 22-годишната тенисистка става най-младия почетен гражданин на Пловдив.

Избрана е за най-добра българска тенисистка на 2011 г. от Българска федерация по тенис.

Спортист на годината

На 30 декември 2020 година е обявено, че Пиронкова е Спортист на годината на България за 2020 година, като според вота на спортните журналисти в страната, Пиронкова получила 732 точки, оставяйки зад себе си бореца Едмонд Назарян (525 точки), боксьора Кубрат Пулев (259 точки), самбистката Мария Оряшкова (220) и др.