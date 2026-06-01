183 фирми ще участват в най-голямото специализирано изложение за земеделие в България БАТА АГРО. Осемнадесетото издание на форума ще се проведе от 1 до 5 юни на Летище Стара Загора. Платформата за срещи с бизнеса и агроиновациите ще представи най-новите технологии за модерно земеделие върху над 35 500 кв. м изложбена площ.

Посетителите ще видят последните постижения на световните производители на агротехника, както и решения в областта на прецизното земеделие, дронове, напоителни системи, семена, торове, препарати, резервни части и сервиз. Представени ще бъдат и компании от свързани сектори като банки, лизинг, консултантски услуги, строителна и автомобилна техника.

Международният интерес също нараства – Полша и Аржентина ще участват с колективни щандове, като Аржентина ще бъде страна-почетен гост на изданието през 2026 г.

Вече е публикуван и електронният каталог на изложителите, който позволява бързо и лесно търсене по браншове, както и достъп до профилите и контактите на фирмите.

Както всяка година, в рамките на БАТА АГРО ще се проведат впечатляващи демонстрации на техника – самоходни и прикачни машини, пръскачки, дронове, технологии за прецизно земеделие и строителна техника. Посетителите ще могат да направят тест драйв и да видят машините в реална работа на полето.

БАТА АГРО традиционно събира между 16 000 и 20 000 професионални посетители от България и чужбина – земеделски производители, предприемачи и мениджмънт от агросектора.

Посещението е безплатно, но е необходима регистрация – предварително в уебсайта на БАТА АГРО или на място в дните на изложението. Работното време е от 09:00 до 18:00 часа, като само в последния ден, 5 юни, е до 14:00 часа.

За Специализирано изложение за земеделие БАТА АГРО

БАТА АГРО се организира ежегодно от Българската асоциация на търговците на агротехника от 2010 година насам. Дългогодишният опит на Асоциацията гарантира професионална организация, надеждност и традиция, като събитието се е утвърдило като водеща платформа за представяне на земеделска техника, технологии и продукти за агросектора.

Последното издание на БАТА АГРО през 2025 година представи 206 фирми-изложители върху 37 хиляди кв.м нетна изложбена площ. Разгледайте го от въздуха и се разходете по алеите за посетители чрез нашата виртуална разходка: https://bata-agro.com/bataagro360/bataagro25/