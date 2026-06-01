Живо жабче, пакетирано в пластмасова кутия заедно с пресни ягоди, изненада клиент на магазин от веригата "Била“ във Велинград и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Купувачът е заснел и публикува видеоклип, в който ясно личи как малкото земноводно стои необезпокоявано сред плодовете в запечатаната опаковка, видя Plovdiv24.bg във фейсбук.

От кадрите се вижда, че животинката е напълно невредима и застанала в горния край на пакета.

Реакциите на потребителите във фейсбук

Публикацията бързо събра десетки коментари от потребители, които реагираха с хумор, ирония или открито възмущение. Част от коментиращите изразиха съжаление към съдбата на земноводното, като отбелязаха, че то вероятно се е скрило на сянка сред насажденията и изведнъж е било пакетирано. Други потребители подходиха с шега към случая, пишейки, че купувачът е "на далавера“, тъй като жабешките бутчета по принцип са скъпи, и определяйки покупката като ягоди "с месо“.

Сред коментарите се появиха и въпроси дали видеото е напълно реално, както и лаконични възклицания като "леле“ и "ужас“. Някои от онлайн потребителите обаче защитиха свежестта на стоката в търговската мрежа с аргумента, че щом жабчето е все още живо и в добро състояние, това е ясен знак, че плодовете са пресни. Те посъветваха купувача просто да пусне животинката на свобода, да изяде плодовете и да спре да се оплаква за необичайния случай.