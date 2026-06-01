Бизнесът с интериорен дизайн на Нели Атанасова, съпругата на популярния актьор Александър Сано, продължава да се разраства, като сред новите ѝ клиенти е известният телевизионен водещ Мариян Станков – Мон Дьо. Тя поема предизвикателството да направи основен ремонт на неговото жилище, преобразявайки изцяло пространството според специфичните изисквания на журналиста.

Апартаментът на телевизионния водещ е с площ от 75 квадратни метра, като той е настоявал при реализацията на основния ремонт в интериора задължително да присъства голямо количество кадифе.

Мон Дьо и Нели са големи приятели

Предизвикателствата пред дизайнерския ум

Основната трудност в проекта се оказва съчетаването на специфичните предпочитания на Мон Дьо в ограниченото пространство, информира Plovdiv24.bg Нели Атанасова сподели във видеоклип в социалните мрежи, че любимите цветове на нейния клиент са тъмносиньо, лилаво и червено. Дизайнерката откровено признава пред своите последователи, че в началото е изпитвала сериозни професионални колебания как точно ще успее да събере и съчетае цялата тази богата цветова палитра върху площ от 75 кв. метра.

Апартаментът в момента

Спалнята преди ремонта

Естетически мании и минисериал зад кадър

Въпреки първоначалните трудности, г-жа Сано обобщи, че работният процес е довел до пълна промяна на средата, преминавайки през прах, безсъние, спорове и решения, които понякога носят страх. По думите ѝ, това е ремонт, който сменя самото усещане за дом, за да се създаде пространство, толкова силно, колкото е и самият човек, който живее в него. Заради динамиката на събитията тя обеща да публикува минисериал от три епизода в социалните мрежи, в който детайлно да разкаже за естетическите мании и целия хаос около преобразяването. Към момента липсва информация каква е крайната парична стойност на интериорната промяна.