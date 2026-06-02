Четири години след шумната си раздяла с Жерар Пике, световноизвестната певица Шакира сподели, че изпитва благодарност за всички преживявания в живота си, включително и за най-болезнените. Пред британския вестник The Times музикалната икона разкри, че въпреки тежкия период, днес гледа на миналото с много повече спокойствие и признателност.

Изпълнителката коментира, че винаги ще носи в сърцето си благодарност към бащата на нейните синове Саша и Милан, тъй като той е допринесъл тя да се превърне в майката, която е днес.

Изпитанията в "най-мрачния период“

Краят на съвместния им живот е бил изключително тежък за певицата, която определя този момент като "най-мрачния период" в живота си. За нея е било огромно предизвикателство да приеме разпадането на семейството, което е мечтала да запази завинаги. По същото време тя се е сблъсквала и с други сериозни изпитания, сред които здравословните проблеми на нейния баща Уилям Мебарак, както и съдебният спор с испанските власти по обвинения за данъчни нарушения, който впоследствие приключи в нейна полза.

Лечебната сила на музиката и устойчивостта

Преживяната болка става повод Шакира да намери утеха в творчеството. Цитирана от "Hola!", тя споделя, че страданието я е направило по-мъдър и по-силен човек по един неочакван начин. Провокирана от събитията, тя издаде албума "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Жените вече не плачат"), който се превърна в един от най-успешните проекти в нейната кариера. Певицата подчертава, че чрез трудностите хората откриват неподозирана устойчивост, стават по-добри и започват да ценят истински подкрепата и приятелите си. Тя благодари на живота за светлите и за тъмните моменти, определяйки хората, които са я наранили, като свои ценни учители.

Децата и кариерата като абсолютен приоритет

Въпреки че през последните години медиите свързваха името ѝ с различни известни личности, сред които пилотът от Формула 1 Люис Хамилтън и актьорът Лусиен Лавискаунт, Шакира категорично заявява, че в момента в живота ѝ няма място за романтика. В натоварения ѝ график липсват време и пространство за нова връзка. Певицата е изцяло фокусирана върху своите деца и професионалното си развитие, като признава, че в момента е влюбена в кариерата си повече от всякога и се наслаждава на времето, прекарано сама.