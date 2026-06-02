С настъпването на топлите дни охлаждането на дома се превръща в основна необходимост за всяко домакинство. Този период неизменно възражда вечната дилема дали е по-икономично и разумно да оставим климатика включен през целия ден, или е по-добре да го изключваме, когато излизаме от къщи, особено за по-кратки интервали от време.

Специалистите в областта споделят пред изданието The Spruce важни насоки за правилното използване на охладителната техника, информира Plovdiv24.bg. Според техните експертни заключения, ако отсъстваме от дома за повече от два до три часа, е по-удачно да изключим уреда изцяло. Причината за това е, че спестената енергия по време на нашето отсъствие е значително по-голяма от енергията, която машината ще изразходва впоследствие за повторното охлаждане на стаята след нашето завръщане. За разлика от повечето централни охладителни системи, стандартните климатици обикновено не носят икономически ползи, ако работят непрекъснато с цел поддържане на една и съща постоянна температура.

Кога е по-ефективно уредът да остане включен

В случаите, когато планираме да отсъстваме за по-малко от един час, ситуацията се променя и е по-ефективно да оставим климатика да работи. По този начин се избягва краткият пик в енергопотреблението, който се получава при повторното стартиране на компресора. Съществуват и други важни изключения, при които уредът не трябва да се спира:

когато в жилището има домашни любимци;

ако в дома остава възрастен човек или лице, което е силно чувствително към горещините;

по време на опасни и продължителни горещи вълни.

Единственото важно условие при тези ситуации е да настроим устройството на разумна и умерена температура, вместо да го оставяме да работи на максимална мощност през целия ден.

Изборът на правилния размер е ключов за сметката за ток

Често купувачите не съобразяват капацитета на машината с кубатурата на стаята, което води до сериозни финансови последствия. Ако един климатик работи постоянно, трудно успява да охлади пространството или предизвиква осезаемо увеличение на сметката за електроенергия, е много вероятно той да не е с подходящия размер за съответното помещение. Твърде малкият уред ще бъде натоварен непрекъснато на максимум и пак няма да достигне желаните градуси, докато прекалено големият ще се включва и изключва твърде често, което от своя страна води до по-висок разход на ток и по-бързо износване на компонентите.

Грешки при експлоатацията и лесни трикове за хладен дом

Специалистите съветват категорично да се избягва навикът за настройване на прекалено ниски температури веднага след завръщане в стаята. Това действие по никакъв начин няма да охлади помещението по-бързо, но гарантирано ще натовари излишно компресора. Освен работата на самия уред, съществуват и други лесни алтернативни начини за поддържане на хладина в дома, които намаляват общото натоварване на техниката. Спускането на завесите в часовете с най-силно слънцегреене е отличен метод за запазване на по-ниска температура, особено в периодите, когато климатикът е изключен. По този начин значително се намалява усилието, което уредът трябва да положи, за да достигне комфортна среда, след като бъде пуснат отново в експлоатация.