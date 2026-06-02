Популярният плаж Навагио на гръцкия остров Закинтос ще остане затворен за посетители и през настоящия летен туристически сезон заради продължаващата опасност от скални свличания, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Навагио, известен още като Плажа на корабокрушението, е една от най-разпознаваемите туристически забележителности в Гърция. Световната му популярност се дължи на останките от кораба "Панайотис“, който засяда на плажа през 1980 г. През последните години обаче достъпът до района нееднократно беше ограничаван поради риск от свлачища и срутвания на скални маси.

Според новите мерки за безопасност туристите няма да имат достъп нито до самия плаж, нито до прилежащите му зони. Единствено панорамната площадка над залива ще остане отворена за посетители, предоставяйки възможност за наблюдение на емблематичната гледка от безопасно разстояние.

Ограниченията обхващат и морската зона около Навагио. На плавателните съдове се забранява да се приближават на по-малко от 50 метра от бреговата линия, а плуването в залива също няма да бъде разрешено.

Изключения от забраната ще се допускат единствено при извънредни ситуации и провеждане на спасителни операции. Нарушителите ще бъдат санкционирани с административни наказания, уточнява още ЕРТ.

Мерките са част от усилията на местните власти да гарантират безопасността на туристите в района, който остава една от най-посещаваните и фотографирани природни забележителности на Гърция.