Националният институт за обществено здраве на Румъния съобщи за предполагаем случай на хантавирус в Окръжната болница в град Арад. Пациентът е приет със симптоми на силна треска, а проведеният PCR тест е отчел положителен резултат. Биологичните проби са изпратени по спешност за окончателно потвърждение в научно-изследователския институт "Кантакузино" в Букурещ, съобщава Plovdiv24.bg.
Каква е мистерията?
Случаят предизвика сериозна мистерия сред здравните власти. Инфектираното лице е настанено в специализирана психиатрична клиника от юли 2023 година. През този период мъжът не е напускал пределите на заведението, не е пътувал и няма известен контакт с други болни или заразени лица.
Мерки на властите
Властите веднага стартираха мащабно епидемиологично и клинично разследване. Предстои медицинските експерти да извършат нужните анализи, за да установят точния щам на патогена. До получаването на официалните лабораторни резултати от столицата, случаят остава категоризиран като предполагаем.
