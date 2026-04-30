Европа е преживяла една от най-горещите си години в историята през 2025-а, установяват учени в доклад, публикуван в сряда, докато светът се готви за мащабно явление Ел Ниньо, което вероятно ще тласне глобалните температури още по-нагоре.

Интензивни горещи вълни заляха Европа през изминалата година, като страните преживяха рекордни горски пожари, значително топене на ледниците и масова суша, заявиха от Световната метеорологична организация (СМО) и учени от ЕС, в годишната си оценка на климата на континента, пише Politico.

Континентът е регистрирал най-горещата си година в историята, според данните на СМО, които включват Гренландия и Кавказ като част от Европа. Програмата за наблюдение на ЕС "Коперник", която изключва тези територии, отчете 2025 г. като втората или третата най-гореща година в историята.

В зависимост от използваните данни, до 99% от Европа е регистрирала температури над нормата през изминалата година, установява докладът. Това бележи "първият път, в който почти целият континент е регистрирал температури над средните на годишна база", заяви Саманта Бърджес, заместник-директор на климатичната служба на "Коперник".

Констатациите идват в момент, в който СМО и други организации очакват развитие на Ел Ниньо - естествено възникващ климатичен модел, който има тенденция да засилва ефектите от причиненото от човека глобално затопляне - по-късно тази година, вероятно тласкайки температурите по целия свят нагоре до 2027 г.

"Ако си спомняте, 2024 г. беше най-горещата година в историята и това беше заради Ел Ниньо", каза Селесте Сауло, генерален секретар на СМО, пред репортери в понеделник, като уточни, че "бихме искали да изчакаме до май, за да видим дали това Ел Ниньо ще еволюира в по-силно Ел Ниньо".

Както СМО, така и Метеорологичната служба на Обединеното кралство (Met Office) очакват това Ел Ниньо да бъде необичайно силно, понякога наричано "супер" Ел Ниньо.

"Учените ни казват, че това може да бъде най-силното явление Ел Ниньо досега през този век", заяви Греъм Мадж, говорител на Met Office, по-рано този месец.

Всяка година с Ел Ниньо има уникални ефекти, засилва валежите или сушата в различни части на света. Но като цяло те тласкат глобалните температури нагоре, като максималното въздействие обикновено се усеща през следващата година. Вече 2026 г. се очертава като втората най-гореща година в историята на света, според някои анализи.

За Европа изминалата зима беше една от най-студените през последните години, но температурите се възстановяват. Миналият месец беше вторият най-горещ март в историята на континента.

Докладът от сряда потвърди, че 2025 г. беше най-тежкият сезон на горските пожари в историята на Европа, както по отношение на изгорялата земя, така и на емисиите на парникови газове, резултат от пожарите.

Температурите на моретата около Европа бяха най-високите в историята за четвърта поредна година. Миналата година беше и една от трите най-сухи години от началото на 90-те. Ледниците по целия континент загубиха маса, като ледената покривка на Гренландия се сви със 139 гигатона - еквивалент на "загуба на 100 басейна с олимпийски размери на всеки един час", според Бърджес.

Като цяло Европа се е затоплила с около 2,5 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалната епоха, а континентът се загрява значително по-бързо от глобалната средна стойност от 1,4°C поради фактори, включващи географията и променящите се метеорологични модели, както и по-чистия въздух и намаляващата снежна покривка, които отразяват по-малко слънчева радиация обратно в космоса.

Докладът установи също, че площта в Европа, която преживява зимни дни с температури под нулата, намалява поради изменението на климата.

"Фактът, че Европа се затопля два пъти по-бързо от другите континенти, е тревожен и трябва да действаме по този въпрос", заяви Душан Хренек, висш служител в дирекцията по климата на Европейската комисия, пред репортери в понеделник. "Трябва да предизвикаме трансформационна промяна, за да направим Европа значително по-добре подготвена и по-устойчива на климатичните въздействия."