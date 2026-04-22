Най-богатият човек в Украйна финализира една от най-скъпите имотни сделки в световната история. Чрез своята холдингова компания System Capital Management (SCM), магнатът придоби свръхлуксозен апартамент в най-новия и престижен район на Княжество Монако - Mareterra.
Жилището впечатлява не само с цената си от 554 милиона долара, но и с мащабите си. Площта е около 2500 кв. м (разположени на 5 етажа).
Има 21 стаи, частен басейн и джакузи. Паркинът е за минимум 8 автомобили.
Точната локация е Квартал "Ларвото“, сграда "Le Renzo" - част от проекта Mareterra, изграден върху рекултивирана земя в морето.
Продажбата, финализирана през 2024 г., поставя нови стандарти на пазара на ултралуксозни имоти.
Сделката изпреварва скорошни покупки на други магнати, като имението на Ник Канди в Челси (0 млн.) и мезонета на Кен Грифин в Ню Йорк (0 млн.).
В Mareterra цените често надхвърлят €100,000 за кв. м, което затвърждава Монако като най-скъпия имотен пазар в света. От SCM уточняват, че инвестицията е започнала още през 2021 г. (на първичния пазар), като част от дългогодишното портфолио на компанията от първокласни активи.
Въпреки разрушителното влияние на войната върху индустриалната му империя в Украйна, Ахметов остава ключов играч на световната сцена. Състоянието му се оценява на над милиарда (според Bloomberg Billionaires Index). Собственик е на SCM - конгломерат с интереси в металургията, минното дело и енергетиката.
Други елитни имоти, които то притежава са мезонет в One Hyde Park в Лондон и
историческата вила Les Cèdres на Френската Ривиера за €200 млн.
Данните за сделката станаха публични благодарение на имотните регистри и разкрития на организацията Distributed Denial of Secrets. Европейската комисия наскоро включи Монако в списъка с рискови държави по отношение на прането на пари, което поставя под лупа големите транзакции в княжеството.
Докато световната икономика е под натиск, данните сочат, че само за година 91 души са станали милиардери чрез наследства, а богатите по света съхраняват трилиони долари в офшорни зони.
"Монако остава един от най-ексклузивните и устойчиви жилищни пазари в света, оформен от структурен недостиг и високо международно търсене.“ - Доклад на Savills, март 2024 г.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!