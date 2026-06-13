Съдът в Скопие наложи една година условна присъда с тригодишен изпитателен срок на Драги Каров от Велес. Според решението коментар на Каров под публикация на македонска телевизия във Facebook представлява обида, квалификация и език на омразата.

Каров, който е сред познатите представители на хората с българско самосъзнание в Северна Македония, заяви, че присъдата е политически мотивирана и е свързана с неговата българска идентичност.

"Аз съм на 70 години. Съдят ме още от времето на титовската диктатура. Ние сме българи. Как да се откажем? Досега не сме се отказали, че сега ли...“, заяви Каров, цитиран от NOVA.

По думите му съдебната система в страната действа предубедено спрямо хората, които открито заявяват българското си самосъзнание.

Той отхвърля обвиненията, че е използвал език на омразата, като посочва, че според него именно в публичното пространство на Северна Македония често се отправят негативни послания към България.

Каров смята, че наложената присъда има за цел да въздейства възпиращо върху хората, които се определят като българи.

Всеки, който каже, че е българин, гледат да го унищожат, за да не смеят хората да говорят какви са, коментира Драги Каров

Активистът е известен и с инициативата си да издигне бюст-паметник на Тодор Александров в двора на дома си във Велес.

В изявлението си Каров коментира и политическата обстановка в Северна Македония, включително изказвания на министър-председателя Християн Мицкоски.

Според него управляващите използват темата за отношенията с България в обществения дебат, а европейската интеграция не е реален приоритет за властите.

Към момента няма официална позиция от българските институции по случая.

От партия "Възраждане“ обаче разпространиха позиция, в която определят случая с Драги Каров като пример за двоен стандарт. От формацията посочват, че според тях в Северна Македония няма осъдени за език на омразата срещу България.

Случаят вероятно ще продължи да предизвиква обществен и политически интерес както в Северна Македония, така и в България.