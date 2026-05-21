Отделът за борба с киберпрестъпността към Гръцката полиция (Elliniki Astynomia) излезе с официално и спешно предупреждение към гражданите и чуждестранните туристи в страната. В ход е мащабна и изключително ловка фишинг кампания, при която киберпрестъпници масово разпращат фалшиви текстови съобщения (SMS) на мобилни телефони, опитвайки се да събират лични и банкови данни под предлог за неплатени пътни глоби.

Схемата е насочена както към местните жители, така и към хилядите чужденци, които пътуват из южната ни съседка с лични или наети автомобили.

Специалистите по киберсигурност към гръцкото МВР детайлно описаха механизма, по който действат престъпните групи:

Потребителят получава текстово съобщение на мобилния си телефон, което изглежда като официално известие от "Пътна полиция“ (Trochaia). В него стряскащо се твърди, че на водача е наложена сериозна глоба за пътно нарушение (например превишена скорост или неправилно паркиране).

За да принудят жертвата да действа прибързано и без да мисли, измамниците използват психологически трик. Те обещават, че ако глобата бъде платена "веднага“ чрез предоставения линк, сумата ще бъде намалена наполовина (с 50%).

В съобщението е заложен линк. При кликване върху него, потребителят бива пренасочен към фалшива уеб страница, която визуално копира до съвършенство официалните гръцки държавни портали или електронното банкиране.

На тази страница от жертвата се изисква да въведе трите имена, ЕГН/паспортни данни и най-вече – пълните детайли на банковата си карта (номер, валидност и трицифрения CVC/CVV код за сигурност). В момента, в който данните бъдат споделени, престъпниците получават пълен достъп и незабавно изтеглят големи суми пари от сметката.

Гръцките правоохранителни органи използват случая, за да напомнят на шофьорите една изключително важна законова промяна, която много хора все още пропускат.

Старата разпоредба в гръцкия Закон за движение по пътищата, която позволяваше наложената глоба да бъде намалена с 50%, ако се плати в рамките на 10 дни, е официално отменена.

Към днешна дата, независимо кога решите да платите законно наложена глоба в Гърция, вие винаги дължите пълния 100% размер на сумата. Поради тази причина всяко съобщение, което ви обещава "намаление за бързо плащане“, е 100% измама.

Ако сте пътували в Гърция и имате дори и най-малкото опасение, че може действително да сте извършили нарушение (например да ви е заснела стационарна камера), полицията съветва да спазвате следния протокол за безопасност

Гръцката полиция не изпраща SMS съобщения с директни линкове за онлайн плащане на глоби към чуждестранни или лични мобилни номера.

Можете да спрете при всеки екип на Пътна полиция по пътищата на страната. Служителите имат правомощията и достъпа до системата да проверят по номера на автомобила или личните ви документи дали имате реално регистрирано нарушение.

Българските и чуждестранните туристи, които напускат пределите на Гърция, могат да поискат проверка директно от полицейските служители на граничните пунктове (ГКПП) преди преминаване на границата. Ако имате реална глоба, тя ще фигурира в граничната система.

Официалните глоби в Гърция се плащат единствено чрез официален ЗИН (Уникален код за плащане) по банков път в лицензирана гръцка банкова институция или чрез официалните пощенски клонове (ELTA), но никога през съмнителни линкове в интернет.

От Гръцката полиция призовават гражданите да бъдат изключително бдителни, да не споделят банкова информация при никакви обстоятелства и да сигнализират на спешния телефон 100 или директно на Дирекцията за борба с киберпрестъпността, ако станат обект на подобна атака