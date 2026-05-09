Испанският министър на здравеопазването Хавиер Падиля потвърди, че съществува съмнителен случай на хантавирус при жена от Аликанте. Жената е пътувала със самолет, на който за кратко е бил качен пътник от круизния кораб MV Hondius, който по-късно е починал, пише испанският El Pais.

Кратък контакт по време на полет

Жената, както посочва Падиля, е била "два реда назад" в самолета, а контактът е бил "кратък", защото пътникът от круизния кораб е останал "за кратко в полета".

"Едно от задълженията на Службата за обществено здраве на Валенсия е да се свърже с всички лица, които са били в близък контакт с тази жена", добавя министърът.

Жената, която е била в дома си в момента на установяване на съмнителния случай, е била преместена в болница в Аликанте за наблюдение и тестове.

Карантина за всички испански пътници

Министърът потвърди и нещо важно, никой от 14-те испански пътници на круизния кораб MV Hondius не е отказал да се съобрази с доброволната карантинна мярка, въведена за намаляване на риска от разпространение на болестта, която вече е отнела три живота.

Екип от испанското министерство на здравеопазването ще пътува до Тенерифе утре, където се очаква круизният кораб да пристигне тази седмица. Пътниците ще бъдат свалени с лодка, а испанските граждани ще бъдат транспортирани до Мадрид с военен самолет, ясен знак за сериозността на ситуацията.

Координация с 22 държави

Испания в момента координира действията си с 22 държави при репатрирането на пътниците от MV Hondius. Това отразява глобалния характер на круизния туризъм, корабът е качил граждани от различни континенти, които сега трябва да бъдат върнати по домовете си при максимални предпазни мерки.

Световната здравна организация (СЗО) е потвърдила пет случая на инфекция и три предполагаеми случая до момента. Организацията добавя и една обнадеждаваща информация, стюардесата на нидерландската авиокомпания KLM, която е била в контакт с жената, починала от хантавирус в Йоханесбург, е дала отрицателен тест.

Какво представлява хантавирусът

Хантавирусът е рядко, но потенциално смъртоносно вирусно заболяване, което се пренася чрез аерозоли от заразени гризачи — основно тяхна урина, изпражнения и слюнка. Инкубационният период обикновено е между една и пет седмици след излагане. Симптомите могат да включват висока температура, мускулни болки, главоболие, гадене и в по-тежки случаи — респираторна или бъбречна недостатъчност.

В отделни случаи може да се предава между хора при много близък контакт, макар това да се счита за рядко явление.

В Европа хантавирусите от семейството Puumala и Dobrava са познати, но тежките форми като тези в Африка и Северна Америка са изключително редки. Това прави текущия случай в Испания особено внимателен за наблюдение.

Испанското здравно министерство потвърди, че ще предостави редовни актуализации относно състоянието на жената от Аликанте и развитието на разследването.