Планината Еверест, известна в Непал като Сагарматха, се подготвя за най-натоварения си сезон в историята. Департаментът по туризъм на Непал обяви, че е издал рекордните 489 разрешителни за изкачване през настоящия пролетен сезон. Този брой надминава досегашния пик от 478 разрешителни, поставен само преди година.

Реалният брой на хората, които ще стъпят по склоновете на върха, е близо двойно по-голям. Тъй като почти всеки чуждестранен алпинист е придружен от поне един местен водач, се очаква по южния маршрут да преминат около 1000 души.

Най-много разрешителни има за китайци - 109, САЩ са втори със 76.

Увеличеният натиск върху Непал се дължи отчасти на решението на Китай да остави затворен северния маршрут към върха (през Тибет). Това принуди международните оператори да се насочат изцяло към южната страна.

За икономиката на Непал това е "златна мина“. Само от такси за разрешителни държавната хазна е събрала 7,1 милиона долара. Алпинизмът остава жизненоважен отрасъл за страната, която е дом на 8 от 10-те най-високи върха на планетата.

Въпреки икономическия успех, логистичните предизвикателства са огромни. Специализираният екип от шерпи, известен като "Лекарите на ледопада“, вече срещна трудности. Огромен леден блок над опасния ледопад Кхумбу е забавил подготовката на маршрута и поставянето на обезопасителни въжета и стълби.

"Издадохме исторически най-голям брой разрешителни,“ потвърди Химал Гаутам от Департамента по туризъм, но експертите предупреждават, че голямата бройка крие риск.

Основното опасение на ветераните в планината е повторение на трагичните събития от 2019 г. Тогава снимки на "опашки“ в подножието на върха обиколиха света.

Тогава четири от единадесетте смъртни случая бяха пряко свързани с тези "задръствания“. Сега, при още по-голям брой хора, сигурността на катерачите ще зависи изцяло от координацията между експедициите и благосклонността на времето.