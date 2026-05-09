Изригване на вулкан уби трима души и предизвика спасителна операция за извеждане на повече от дузина туристи, останали блокирани близо до кратера на индонезийския вулкан Дуконо, в петък сутринта, съобщиха властите.

Граждани на Сингапур и един индонезиец са сред загиналите при изригването на вулкана, разположен на остров Халмахера в провинция Северно Малуку, според началника на полицията на острова и представители на службите за спасяване и издирване.

Девет чужди и 11 местни туристи се изкачваха по Дуконо в момента на изригването, заяви началникът на полицията на Северна Халмахера Ерлихсон Пасарибу пред индонезийската телевизия Kompas TV.

Седемнадесет от 20-те алпинисти са били успешно евакуирани, обяви Иван Рамдани, ръководител на Службата за издирване и спасяване (SAR) в Тернате, в 18:00 ч. местно време. Телата на тримата загинали в момента остават на планината. Издирвателните операции са спрени за петък и ще бъдат възобновени в събота.

В драматично видео, записано близо до кратера от индонезийския планински водач Алекс Джангу, се вижда огромна колона от дим и пепел, издигаща се над планината.

Джангу е водел двама германски туристи по Дуконо, когато усетил дълбоки трусове преди изригването, и казва пред CNN, че е било "много страшно".

Джангу разказа, че са чули звуци, идващи изпод кратера, около 15:00 ч. местно време в четвъртък. Тогава пуснал дрон, за да провери условията на кратера от въздуха.

"Наблюденията показаха, че кратерът беше пълен с вулканичен материал, което не беше нормално. После чухме две експлозии", каза той.

Малко след това той забелязал друга група туристи, които се изкачват към ръба на кратера.

"Когато се случи голямото изригване в 7:41 ч. в петък, групата изглежда току-що беше достигнала върха и се наслаждаваше", каза той.

"Видях как малки камъни и чакъл се свличат заради треморите, и казах на клиентите си — трябва да тичаме надолу!"

Докато Джангу и групата му се евакуирали в безопасност, мнозина други туристи останали на кратера в момента на изригването.

"Когато бяхме на около 100 метра разстояние, видях две групи местни туристи. Едната — от девет души — беше вече близо до ръба, а другата снимаше видео за съдържание."

"Надявам се, че още са живи", чува се да казва на видеото.

Вулканът, каза той, е изключително активен и продължава да изригва в петък следобед "със свръхзвуков звук".

Като отбеляза липсата на ограничения за изкачване, Джангу заяви: "На Дуконо няма пост за охрана, който да контролира влизането или излизането, и разбира се — няма горска полиция, която да предотвратява изкачването."

В съобщение в петък вечер местно време, Индонезийската агенция за бедствия призова туристите и местните жители да не извършват дейности на Дуконо, докато вулканичната активност остава повишена, и да следват указанията на местните власти и Центъра за вулканология и предотвратяване на геоложки опасности (PVMBG).

Дуконо е сред най-активните вулкани в Индонезия, като властите отбелязват повишена активност от края на март.

От декември 2024 г. туристите и алпинистите са призовани от PVMBG да не извършват дейности в радиус от 4 километра (2,5 мили) от епицентъра на Дуконо. Според организацията, Дуконо е регистрирал значително увеличение на експлозивни магматични изригвания от март тази година.

"Когато Дуконо не изригва няколко дни, хората трябва да бъдат внимателни, защото може да натрупва много високо налягане. И точно това се случи днес", заяви Джангу в видеото.

В петък по планината се виждаха спасителни екипи, които пренасяха поне един ранен човек на носилка през гората — според снимки на индонезийската национална агенция за издирване и спасяване BASARNAS.

В изявление до CNN, Министерството на външните работи на Сингапур съобщи, че работи в тясно сътрудничество с индонезийските власти, за да предостави консулска помощ и подкрепа на засегнатите сингапурски граждани и техните семейства.

Индонезия се намира в т.нар. "Огнен пръстен" — пояс около Тихия океан, където земетресения и вулканична активност често се наблюдават. Това е една от най-активните в сеизмично отношение зони на планетата, простираща се от Япония и Индонезия от едната страна на Тихия океан до Калифорния и Южна Америка от другата.