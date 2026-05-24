Трима доброволци на Червения кръст в Демократична република Конго са починали от съмнение за ебола в провинция Итури, епицентъра на огнището на болестта в страната. За смъртта им съобщи самата организация в събота.

Тримата, Аликана Удумуси Огюстен, Сезабо Катанабо и Аджико Чандиру Вивиан, са сред първите поименно обявени жертви на епидемията. Според Червения кръст те са се заразили с вируса, докато са работели с телата на починали хора по време на мисия, която не е била свързана с ебола. Към онзи момент нито общността, нито властите са знаели, че в района вече има огнище на болестта, пиеш Euronews.

Загинали, докато са служили на общността

Случилото се хвърля светлина върху един от най-опасните аспекти на епидемията. "В момента на интервенцията общността не е знаела за избухването на болестта, причинена от вируса ебола, а самото огнище все още не е било идентифицирано", се посочва в изявлението на организацията.

Червеният кръст определи тримата доброволци като хора, които са изпълнявали дълга си докрай. "Тези доброволци изгубиха живота си, докато служеха на своите общности със смелост и човечност", се казва още в съобщението. Случаят показва колко рисков е бил периодът, преди заразата изобщо да бъде разпозната, хора са били в пряк контакт с източника на болестта, без да подозират за опасността.

Реакцията на Световната здравна организация

Смъртта на доброволците предизвика реакция и на най-високо ниво в здравеопазването. Шефът на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус заяви, че те са "платили най-високата цена в изпълнение на дълга си".

Той подчерта кои мерки са решаващи за овладяване на епидемията. "Ранното идентифициране на случаите и навременното лечение спасяват животи и са ключови за поставянето на това огнище под контрол", написа Гебрейесус. Той добави, че безопасните и достойни погребения също са от критично значение за спирането на разпространението на болестта, именно работата с тела на починали е довела до заразяването на тримата доброволци.

Какъв е реалният мащаб на епидемията

Официалните данни и предполагаемите цифри се разминават тревожно. В обновление от петък Гебрейесус съобщи, че до момента в Конго са потвърдени 82 случая на ебола със седем потвърдени смъртни случая.

Реалният мащаб обаче вероятно е "много по-голям". По думите му съмненията обхващат около 750 случая и 177 предполагаеми смъртни случая. Министерството на комуникациите и медиите на Конго пък посочи още по-висока цифра, 204 предполагаеми смъртни случая към петък. Разликата между потвърдените и предполагаемите данни показва, че епидемията най-вероятно е значително по-широко разпространена, отколкото официалната статистика отразява.

Заразата вече е и в Уганда

Огнището не остава в границите на Конго. Болестта се е разпространила и в съседна Уганда, която в събота съобщи за още три потвърдени случая. Така общият брой на хората с положителен тест в източноафриканската държава достигна пет.

В отговор на развитието на ситуацията Световната здравна организация повиши по-рано тази седмица оценката си за риска за общественото здраве в Конго от "висок" на "много висок". Засега обаче от организацията посочват, че рискът в глобален мащаб остава нисък.

Какво представлява еболата

Настоящото огнище се причинява от рядък щам на вируса, този, известен като Бундибугио, което прави ситуацията допълнително специфична за здравните екипи.

Самата ебола е тежко и смъртоносно заболяване, идентифицирано за първи път през 1976 г. Симптомите ѝ могат да включват висока температура, силна отпадналост, диария и повръщане. Болестта се предава чрез контакт с телесни течности, което прави грижата за болни и работата с тела на починали сред най-рисковите дейности, точно както показва и съдбата на тримата доброволци на Червения кръст.