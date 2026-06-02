Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че Северна Македония трябва да изпълни всички ангажименти, поети през 2022 г., за да започне преговори за членство в Европейския съюз. По време на съвместна пресконференция с министър-председателя на Северна Македония Християн Мицкоски той подчерта, че напредъкът по европейския път на страната зависи изцяло от решенията на властите в Скопие.

По информация на БГНЕС Коща неколкократно е повторил, че изпълнението на договореното е задължително условие за стартиране на преговорния процес.

Конституционните промени остават ключово условие

Трябва да изпълните всичко, което е било договорено, заяви председателят на Европейския съвет Коща

Според него осъществяването на договорените конституционни промени е единственият път към започване на преговорите между Северна Македония и Европейския съюз.

Това е единственият начин гражданите на Северна Македония да усвоят всички придобивки от членството в ЕС каза Коща.

ЕС остава основен партньор

Председателят на Европейския съвет подчерта, че Европейският съюз остава най-сигурният партньор на страните от Западните Балкани и в частност на Северна Македония.

Той отбеляза, че ЕС е най-големият инвеститор и търговски партньор на страната и ще продължи да оказва политическа и финансова подкрепа.

"Ще продължим да ви подкрепяме политически и финансово, но в крайна сметка бъдещето ви е във вашите ръце, заяви Коща.

Призив за диалог и реформи

По думите му единственият начин за постигане на напредък е чрез конструктивен диалог със съседните държави, прагматични решения за изграждане на доверие и провеждане на необходимите реформи.

Коща подчерта, че тези стъпки са важни за придвижването на Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз.

Позицията на Мицкоски

В началото на пресконференцията министър-председателят Християн Мицкоски направи коментар за развитието на Европейския съюз през годините, като изложи собствена оценка за периодите, в които според него ЕС е демонстрирал силно лидерство и е следвал своите основни ценности.

Какви са ангажиментите на Скопие

Според одобрената Преговорна рамка и подписаните двустранни протоколи с България, Северна Македония е поела следните основни задължения:

Конституционни промени: Включване на българите в преамбюла и в два члена на конституцията на страната.

Отношения с България: Спазване на Договора за добросъседство от 2017 г. и отказ от претенции за признаване на малцинство в България.

Исторически и обществени реформи: Справяне с говора на омразата срещу България, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и разсекретяване на архивите на югославските тайни служби.