Европейската комисия наложи рекордна глоба от 200 милиона евро на онлайн платформата "Тему" (Temu) заради системно нарушаване на Законодателния акт за цифровите услуги (DSA). Според официалната информация от институцията, разпространена от БТА, решението е взето, тъй като компанията не е идентифицирала, анализирала и оценила правилно рисковете от разпространението на незаконни продукти и потенциалните вреди за потребителите в Европейския съюз.

Рискове от опасни и незаконни продукти на пазара

Докладите на Европейската комисия сочат, че съществува "много висока вероятност" европейските потребители да попаднат на незаконни стоки по време на пазаруване в платформата. По време на проведените специализирани тестове е установено, че значителна част от проверените зарядни устройства изобщо не покриват задължителните изисквания за безопасност. Освен това инспекциите са открили, че част от предлаганите детски играчки съдържат опасни за здравето химикали или носят пряк риск от задушаване за най-малките.

Пропуски в оценката на риска и ролята на алгоритмите

От Брюксел остро критикуват начина, по който мениджмънтът на "Тему" е извършвал своите вътрешни анализи за сигурност. Комисията отбелязва, че изследванията на компанията са се основавали на общи данни за сектора на електронната търговия, вместо да стъпят на конкретни и ясни доказателства за собствената търговска дейност на платформата.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен бе категорична, че оценките на риска в никакъв случай не са просто формално упражнение, а стоят в самата основа на Законодателния акт за цифровите услуги. От ведомството допълват, че от "Тему" не са отчели адекватно и как алгоритмите за препоръки, както и мащабното промотиране на продукти чрез инфлуенсъри, влияят върху масовото разпространение на незаконни стоки в мрежата.

Ход на разследването и предстоящи санкции за компанията

Мащабното проучване срещу онлайн търговеца стартира още през октомври 2024 г. То е обхванало детайлен анализ на десетки доклади за оценка на риска, поредица от специализирани проверки чрез метода "тайно пазаруване", както и официални данни, събрани от митническите и надзорните органи в държавите членки на ЕС.

В резултат на наложената санкция платформата е задължена да представи официален план за действие за пълно отстраняване на констатираните нарушения в срок до 28 август 2026 г. От Европейската комисия предупреждават, че при евентуално неспазване на настоящото решение ведомството има готовност да наложи допълнителни тежки санкции на дружеството.