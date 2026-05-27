Американският президент Доналд Тръмп заяви по време на среща на кабинета си, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за всички и няма да бъде контролиран от нито една държава при евентуално бъдещо споразумение с Иран. Държавният глава подчерта, че САЩ ще наблюдават стратегическия воден път, като едновременно с това изключи възможността за облекчаване на икономическите санкции срещу Техеран.

Статутът на Ормузкия проток и преговорите с Иран

В изказването си пред своите министри американският президент очерта ясна позиция относно сигурността и свободното преминаване през ключовия за световната търговия морски регион. По думите на Доналд Тръмп недопускането на контрол от страна на отделна държава върху протока е директна част от преговорите, които Вашингтон води в момента. Държавният глава беше категоричен, че американската администрация ще следи ситуацията отблизо, но няма да позволи монопол над водния път при каквото и да е споразумение с Иран.

Твърда линия спрямо икономическите санкции

Успоредно с международната сигурност, президентът на САЩ потвърди, че страната му няма намерение да променя сегашния икономически натиск върху Техеран. Той изрично отбеляза, че на този етап Белият дом изобщо не обмисля възможността за облекчаване на действащите санкции срещу Иран, с което даде знак за запазване на твърдата линия в двустранните отношения.

Възможни облекчения на данъците върху горивата в САЩ

Наред с темите от външната политика, Тръмп обяви и потенциална икономическа мярка, насочена към вътрешния пазар на Съединените щати. Той посочи, че администрацията му проучва възможността за провеждане на разговори с Конгреса на САЩ относно евентуално узаконяване на федерална данъчна ваканция върху горивата. Американският президент допълни, че това е тема, която предстои да бъде обсъдена, и конкретни резултати и решения могат да се очакват в рамките на следващите една-две седмици, информира Ройтерс и БТА.