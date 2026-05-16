Цената на медта достигна исторически връх от 6.53 долара за паунд на борсата Comex, отбелязвайки сериозно поскъпване от около 15% от началото на 2026 г. и с близо 8% след избухването на конфликта между Иран и Израел. Пазарният скок вече не се разглежда като обикновено суровинно рали, а отразява дълбок структурен проблем: светът не разполага с достатъчно количества от метала, за да изгради планираната за следващото десетилетие глобална инфраструктура.

Данните показват, че медта започва трайно да се откъсва по темп на растеж от останалите индустриални суровини, като за същия период широкият индекс Bloomberg Commodity Index е нараснал с по-умерените 9%.

Изкуственият интелект и енергийният преход поглъщат пазара

Настоящото поскъпване е движено от реални производствени нужди, а не от краткосрочен страх или спекулативен капитал. Огромни количества мед се консумират едновременно от няколко мащабни процеса – електромобили, енергийни мрежи, военна индустрия, възобновяема енергия, центрове за данни и глобално пренареждане на веригите за доставки. Един електромобил изисква между 70 и 90 кг мед в сравнение с едва 20-25 кг за традиционен автомобил с двигател с вътрешно горене. Изграждането на голям офшорен вятърен парк поглъща над 8000 тона от метала, а соларните паркове консумират около 5 тона на мегават инсталирана мощност. Центровете за данни за изкуствен интелект също използват многократно повече мед на квадратен метър в сравнение със стандартните сървърни помещения заради огромните си нужди от енергия и охлаждане.

Инфраструктурните разходи в технологичния сектор допълнително ускоряват този процес. Само компаниите Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta планират да похарчат над 320 милиарда долара за инфраструктура през 2026 г. Според прогнози на Goldman Sachs, глобалните капиталови разходи, свързани с изкуствения интелект, могат да достигнат 1.6 трилиона долара годишно до 2031 г., което ще наложи изграждането на нови електропреносни мрежи, подстанции, трансформатори, кабели и охлаждащи системи.

Хроничен срив в глобалното предлагане

Докато търсенето расте, минната индустрия изпитва все по-сериозни затруднения да увеличава производството си. Средното съдържание на мед в рудата в Чили е спаднало наполовина – от над 1.2% през 90-те години до около 0.6% днес, което принуждава компаниите да обработват двойно повече скална маса за същото количество метал, повишавайки разходите за енергия, вода и транспорт. В Чили, където се добива около 24% от световната мед, производството на практика стагнира. В Перу политически кризи и протести периодично блокират дейността на мините, в Панама една от най-големите световни мини бе затворена след масови демонстрации, а в Демократична република Конго растат геополитическите рискове, свързани с китайското влияние върху сектора.

Медта вече носи собствен "петролен риск“

Към производствените проблеми се добавя и сериозна криза в Близкия изток, свързана със сярната киселина, която е ключова за извличането и рафинирането на медта. Тя се произвежда чрез сяра – страничен продукт от рафинирането на петрол и природен газ, като почти една четвърт от световното ѝ производство идва от Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, ОАЕ и Иран. Цените на сярата преминаха исторически рекорд от 1200 долара за метричен тон при нива под 100 долара през 2020 г., което представлява скок от над 1000%. Тъй като около половината от световните морски доставки на сярна киселина тръгват от Близкия изток, ограничаването на трафика през Ормузкия проток започва директно да удря веригата за производство на мед. Допълнителен натиск оказва и решението на Китай да ограничи износа на сярна киселина през май, демонстрирайки способността на Пекин да влияе върху глобалните цени на стратегическите метали чрез химическата инфраструктура.

Прогнози за мащабен дефицит и уязвимостта на Европа

Исторически медта се възприемаше като класически цикличен актив, който поевтинява рязко при рецесия и поскъпва при индустриален бум, но днес пазарът навлиза в режим на хроничен структурен дефицит. От Bank of America прогнозират, че светът може да се изправи пред недостиг от над 6 милиона тона мед годишно до 2030 г. На заден план на днешното глобално производство от около 27 милиона тона годишно, това означава потенциален дефицит от над 20% спрямо нуждите на пазара, като Международната агенция по енергетика изчислява, че само преходът към електрификация може да удвои търсенето до 2040 г.

В тази ситуация Европа се намира в особено уязвима позиция, тъй като Европейският съюз внася над 80% от необходимата му медна руда и концентрати, а има амбициозни цели за зелена трансформация. Само модернизацията на европейските електропреносни мрежи изисква стотици хиляди тонове допълнителна мед годишно, което вече оказва сериозен натиск върху индустрията в Германия, Франция и Италия заради високите разходи за енергия и суровини.

Тенденции при останалите стратегически метали

Напрежението се пренася и върху други ключови метали. Алуминият поскъпва стабилно заради нуждите на автомобилната и авиационната индустрия, никелът остава критичен за батериите, а среброто достигна многогодишни върхове, като соларната индустрия вече консумира над 20% от глобалното му производство. Цената на златото се задържа над 4700 долара за тройунция, подкрепена от геополитическия риск и централните банки – китайската централна банка увеличава златните си резерви вече 18 поредни месеца, а Полша, Турция и Индия също купуват агресивно. Платината и паладият остават под натиск поради ограниченията в Русия и Южна Африка, докато литият преживява дългосрочен ръст на търсенето въпреки корекцията след бума през 2021-2022 г.

Сегашната ситуация силно напомня на ранните фази на суровинния суперцикъл от 2000-2011 г., когато индустриализацията на Китай изстреля цената на медта от 0.70 долара до над 4.50 долара за паунд. Днешната реалност обаче е по-сложна, тъй като търсенето се движи едновременно от няколко мегатенденции – AI инфраструктура, електрификация, военни разходи и геополитическо пренареждане. Пазарната конюнктура показва, че физическите ресурси отново определят икономическата сила, а рекордната цена на медта е само началото на период, в който софтуерът и платформите не могат да функционират без обезпечаване от метали.