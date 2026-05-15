Американският президент Доналд Тръмп обяви, че контролът върху обогатения уран на Иран е приоритетна цел, която е продиктувана по-скоро от съображения за публичен имидж, отколкото от други фактори. В интервю пред Шон Ханити от "Фокс Нюз“, излъчено на 14 май, държавният глава подчерта предпочитанието си ядреният материал да бъде иззет, вместо да се прибягва до нови военни удари.

Тръмп поясни, че макар да обмисля повторно бомбардиране, той би се чувствал "по-добре“, ако САЩ успеят физически да вземат урана, определяйки ситуацията като въпрос на "публични отношения“.

Другото, което бихме могли да направим, е да го бомбардираме отново. Но аз просто бих се почувствал по-добре, ако го вземем, и ние ще го вземем, каза Доналд Тръмп.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи тази позиция, заявявайки, че военните действия, започнали на 28 февруари под общото командване на САЩ и Израел, все още не са приключили. Според него конфликтът ще продължи, докато чувствителният ядрен материал не бъде окончателно изнесен от територията на Ислямската република.

Напрежението ескалира още през юни миналата година, когато Тръмп нареди унищожаването на три ключови ядрени обекта в Иран. Въпреки неговите уверения, че те са "напълно заличени“, настоящите военни действия се оправдават с твърдения, че Техеран е бил близо до създаването на атомно оръжие – информация, която към момента не намира потвърждение от ядрените инспектори на ООН.

Допълнително предизвикателство пред плановете на Вашингтон и Тел Авив е неясната локация на високообогатения уран. Експерти предполагат, че материалът може да е укрит в дълбоки подземни съоръжения, което прави изземването му невъзможно без изключително прецизна разузнавателна информация.

Процесът на обогатяване на уран в Иран до нива, близки до оръжейните, започна интензивно след едностранното оттегляне на Доналд Тръмп от ядреното споразумение от 2015 г. Този договор бе постигнат по време на мандата на бившия американски президент Барак Обама с цел ограничаване на ядрените амбиции на Техеран срещу вдигане на икономическите санкции.