Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху осъществи тайно посещение в Обединените арабски емирства (ОАЕ) за среща с президента шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян по време на военната операция "Лъвски рев“ срещу Иран. Визитата, определена от кабинета му като "исторически пробив“, се провежда на фона на засилено военно сътрудничество и продължаващи заплахи от страна на Техеран.

Информацията за срещата беше оповестена официално от кабинета на премиера Нетаняху, малко след като стана ясно, че израелски отбранителни системи са били разположени на територията на емирствата.

Военна подкрепа и системи за отбрана

Новината за тайната визита следва изявлението на американския посланик в Израел Майк Хъкаби, според когото Тел Авив е изпратил в ОАЕ системи за противовъздушна отбрана "Железен купол“ заедно със специализиран обслужващ персонал. Макар екипът на Нетаняху да не потвърди директно думите на посланика, посещението на премиера подчертава стратегическото сближаване между двете държави в критичен момент.

Иранските атаки срещу ОАЕ

По време на войната, започнала след американско-израелските удари срещу Ислямската република в края на февруари 2026 г., Обединените арабски емирства се оказаха обект на безпрецедентен брой нападения. Иран е атакувал емирствата по-често от всяка друга държава в региона. Дори след влизането в сила на примирието миналия месец, властите в ОАЕ продължават да съобщават за инциденти с ирански ракети и безпилотни летателни апарати.

Геополитически контекст и съюзнически отношения

Богатите на петрол емирства остават ключов партньор на САЩ в Близкия изток. Официалните отношения между Израел и ОАЕ бяха установени през 2020 г. чрез Авраамовите споразумения, подписани по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Настоящата "тайна“ дипломация е поредната стъпка в укрепването на този съюз в условията на активен регионален конфликт.