В серия от динамични изявления пред журналисти, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази силен оптимизъм относно прекратяването на военните действия в Украйна. Според него дългоочакваният мир е по-близо от всякога, като той пое ангажимент лично да съдейства за постигането на споразумение между Москва и Киев.

Президентът подчерта, че неговият опит в международната политика е гаранция за успех, като припомни досегашните си постижения на световната сцена:

"Вярвате или не, мисля, че краят идва. И ще постигнем това споразумение между Русия и Украйна“, заяви Тръмп.

Той допълни, че в рамките на своята дейност е успял да сложи край на "осем войни“, визирайки различни регионални конфликти и напрежения по света.

Една от най-изненадващите новини бе потвърждението му, че възнамерява да посети Русия още в рамките на тази година, което би било първата подобна среща на върха от началото на ескалацията.

Един от най-чувствителните моменти в разговора бе свързан със статута на Донбас. На въпрос дали съществува "взаимно разбирателство“ с Владимир Путин относно предаването на целия регион на Русия като част от мирна сделка, Тръмп отговори категорично с "не“.

Това изявление идва в момент, когато международната общност следи отблизо какъв точно ще бъде "мирният план“ на Вашингтон и дали той ще включва натиск върху Украйна за териториални компромиси.

Реакцията от Киев не закъсня. Украинският външен министър Андрей Сибига очерта "червените линии“ на своята страна, които остават непроменени въпреки засилената дипломатическа активност:

"Основното условие за всяко потенциално мирно споразумение е Киев да не прави никакви отстъпки по въпросите на териториалната цялост и държавния суверенитет.“