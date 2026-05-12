Генералният директор на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачев заяви, че диалогът с България по нови ядрени проекти, включително АЕЦ "Белене", е възможен в бъдеще. Изявлението беше направено в интервю за отрасловото издание "Страна Росатом" и публикувано на 27 април 2026 г., само десет дни преди в София да встъпи в длъжност новият кабинет, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Какво каза Лихачев

В интервюто шефът на "Росатом" заяви буквално:

"Считаме, че по мярата на задълбочаване на енергийните предизвикателства в Европа, връщането към прагматичен разговор става все по-търсено."

Лихачев напомни и за АЕЦ "Козлодуй", построена по руски дизайн:

"Тя вече се сблъсква със сериозни въпроси, свързани с обслужването и ремонта на оборудването при отказ от оригиналните решения и части."

Изводът на руския ръководител беше формулиран категорично:

Площадката на АЕЦ "Белене"

"Предполагаме, че диалогът, по доставки, сервиз и в по-широк план по перспективите на нови проекти, включително темата за АЕЦ "Белене", в бъдеще е възможен. Но основата му трябва да е не идеологията, а здравият разум."

Препечатано в големите руски медии

Изявлението беше широко цитирано от водещите руски агенции и издания, Интерфакс, Прайм (РИА Новости), Газета.ру, ixbt и News.mail. Всички те поставиха ударение върху ключовата фраза за "прагматичен разговор" и върху намека за проблеми в обслужването на "Козлодуй". В Украйна обаче рамката беше различна, изданието 24tv излезе със заглавие "Русия не се отказва: иска да възобнови строежа на АЕЦ в Европа, от която отдавна се отказаха", четейки изявлението като опит за връщане на руското влияние в българската енергетика въпреки многократните откази.

Защо точно сега, тест за новата власт

Времевият интервал на изявлението не е случаен. То излиза в прозореца между парламентарните избори в България и встъпването в длъжност на новия кабинет, момент, в който резултатите вече са ясни, но политиката още не е оформена. Изразните средства на Лихачев "възможно в бъдеще", "по перспективите", "здрав разум вместо идеология", не са твърди ангажименти, а внимателно подбрани сигнали. Москва не натиска, а опипва почвата. Намекът за проблеми с обслужването на "Козлодуй" допълва картината: едновременно търговско предложение и завоалирано напомняне за продължаващата техническа зависимост.

С други думи, това не е оферта, а тест. "Росатом" маркира територия и чака реакция на София, за да види докъде ще се простре толерантността на новата власт към тема, която последните няколко правителства третираха като затворена.

Очаква се позиция от София

Към момента на публикуване на интервюто Министерството на енергетиката на България и кабинетът "Радев" не са реагирали официално на думите на Лихачев. Очаква се позиция в следващите дни, както по линията "Белене", така и по по-широкия въпрос за сервизното обслужване на работещите блокове на АЕЦ "Козлодуй". Първата официална реакция от София ще е и първият истински индикатор за това как новото правителство ще се позиционира спрямо руските намерения в българския ядрен сектор.