Хиновски: Проектът "Белене" беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол
Автор: Цоня Събчева 08:03Коментари (0)244
©
Проектът "Белене“ беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол. Ние предлагаме този проект да се преразгледа, защото анализът на риска показва, че през 2040 г. има сериозна вероятност да останем без нито един работещ ядрен блок в България. Това каза председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

Проблемът с проекта "Белене“ по думите му е прозрачността и влизането на инвеститори, които да гарантират ефективното използване на средствата. "Има ли 100% държавно финансиране, този проект ще носи съмненията за корупция и за раздуване на разходите. Необходимо е преформатиране на проекта. Водили сме разговори с много западни компании, които искат да участват в този проект. Тази схема държавата да прави АЕЦ "Белене“ повече няма да бъде предлагана“, заяви Хиновски.

Реакторите, с които България разполага, имат ресурс 60 години след пускане в експлоатация. "До пускане в експлоатация оборудването не старее, тъй като то е изцяло машинно. Ако стоманата се съхранява добре, нейното използване може да започне след 10 години и безопасността не е компрометирана. Показателите на безопасност зависят до голяма степен от системите за управление на тези реактори, а те нито са купени, нито са доставени, нито са проектиран“, поясни експертът.


Още по темата: общо новини по темата: 137
23.04.2025 Премиерът за продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене": Решението може да го вземе само НС!
21.04.2025 Политолог за реакторите на АЕЦ "Белене": Това решение на българското правителство е малко странно и може да ни докара проблеми с Украйна
15.04.2025 България е поискала от Украйна 100 млн. долара повече за реакторите от АЕЦ "Белене"?
11.02.2025 Украйна купува "руските" ядрени реактори, предназначени за АЕЦ "Белене", Радата одобри сделката
11.12.2024 Явор Куюмджиев: Ако имахме смелостта да си построим "Белене", сега нямаше да изпаднем в такава ситуация
13.05.2024 Преговори: Украйна с интерес към руското оборудване от АЕЦ "Белене", специалисти посетиха площадката
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Експерт: Цените на имотите ще се вдигат още доста
22:41 / 02.02.2026
Вирусолог: Няма опасност от масово разпространение на вируса Нипа...
23:14 / 02.02.2026
Сервитьор: Клиентите ни казват сами да си обръщаме левовете в евр...
22:42 / 02.02.2026
Финансист: По-висока доходност чрез държавни облигации за дребнит...
22:12 / 02.02.2026
Мъже с автомати са охранявали хижата, където бяха открити трима м...
21:19 / 02.02.2026
Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
20:46 / 02.02.2026

33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
10:07 / 01.02.2026
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
10:07 / 01.02.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Отказът от АЕЦ "Белене"
Разпространение на вируса Нипа
България в еврозоната
Три трупа са открити в хижа
