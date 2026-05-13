Руското Министерство на икономиката обяви мащабна ревизия на плановете си за енергийния сектор, предвиждайки значително свиване на производството на суров петрол и природен газ за периода 2026-2029 г. Решението идва на фона на намаляващи приходи в държавния бюджет, където енергийните ресурси формират близо една четвърт от постъпленията.

Понижените очаквания за икономическото развитие на страната са продиктувани от комбинация между рекордни военни разходи, високи лихвени проценти и продължаващия ефект от западните санкции, информира Reuters. Актуалните разчети показват, че през настоящата година производството на петрол и газов кондензат ще достигне приблизително 511,4 млн. тона, което е доста под първоначално заложените от правителството 525,2 млн. тона.

Прогнозите за износа също търпят негативна промяна, като се предвижда спад с 4,5 млн. тона още през тази година, достигайки нива от 223,6 млн. тона. Негативният сценарий в държавния документ очертава още по-сериозно свиване до 213 млн. тона през 2027 г. Въпреки тези тенденции, Москва запазва очакванията си за цената на руския сорт петрол "Уралс“ на средно ниво от 59 долара за барел.

Вицепремиерът на Русия Александър Новак, който отговаря за енергетиката в правителството, сподели в интервю за руското издание "Ведомости“, че е възможно допълнително понижение на котировките на международните пазари. Като основен риск той посочва забавянето на икономическия растеж в азиатските страни, което пряко влияе върху световното потребление на енергийни ресурси.

Русия се опитва да адаптира своята икономическа стратегия към новите реалности, докато секторите на петрола и газа остават под натиск от геополитическите фактори и вътрешните разходи за отбрана.