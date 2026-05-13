Американският президент Доналд Тръмп кацна на международното летище в Пекин за първото посещение на държавен глава на САЩ в Китай от близо десетилетие. Визитата, определена като критична за бъдещето на глобалната стабилност, има за цел да тушира напрежението между двете суперсили.

Посрещане с най-високи почести

Китайският лидер Си Дзинпин демонстрира дипломатическа тежест чрез внимателно подбран състав на посрещащата делегация:

Американският президент бе приветстван лично от вицепрезидента Хан Джън – ключова фигура в китайската дипломация, присъствал и на инаугурацията на Тръмп. На пистата присъстваха американският посланик Дейвид Пардю и китайският му колега Сие Фън. Air Force One бе посрещнат от военен оркестър, почетен караул и 300 младежи в синьо-бели униформи, развяващи национални знамена.

Какво предстои в четвъртък, 14 май?

Официалното посрещане от Си Дзинпин ще се състои в четвъртък сутринта местно време. Това ще бъде първият разговор лице в лице между двамата лидери от повече от шест месеца. Очаква се основните теми да бъдат:

Намаляване на икономическото съперничество. Регулиране на споровете в сферата на високите технологии.Търсене на допирни точки по международни горещи точки.