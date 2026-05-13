Израелският премиер Бенямин Нетаняху проведе официална среща в Йерусалим с върховния представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов, за да обсъдят напредъка по споразумението за примирие с "Хамас“. Дипломатическото посещение цели преодоляване на застоя в изпълнението на договореностите от октомври 2025 г.

Николай Младенов, който заема поста на върховен представител на Съвета за мир за Газа, предвижда разговори с редица официални представители с цел стимулиране на процеса по демилитаризация и възстановяване на региона.

Дипломатическите усилия се реализират в момент на сериозен застой по ключови елементи от договореното поетапно примирие. Въпреки постигнатото споразумение, Израел поддържа военно присъствие в големи части от ивицата Газа, където военните действия продължават ежедневно.

Хуманитарната равносметка от началото на израелската офанзива, стартирала след атаките от 7 октомври 2023 г., е тежка. По официални данни на здравното министерство в Газа броят на жертвите е достигнал най-малко 72 742 души, а ранените са над 172 000 души. Основното предизвикателство пред международната общност остава изпълнението на ангажиментите за демилитаризация и стартирането на мащабно възстановяване на разрушените територии, пише Франс прес.