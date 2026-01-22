ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Борислав Цеков: Президентът излага България пред американската администрация
По думите му участието на България в инициативата за създаването на Съвета за мир е в рамките на установените институционални процедури и отговаря на държавния интерес. Той подчерта, че държавният глава, особено когато е в оставка, не би трябвало да взема еднолични решения без съгласуване с останалите власти. Според него това създава външнополитически рискове.
Доц. Цеков защити решението на Министерския съвет да подпише споразумението. Той обясни, че от процедурна гледна точка то е напълно законосъобразно. "Предстои договорът да бъде ратифициран от Народното събрание. Именно там следва да се води същинският дебат за съдържанието му. Надявам се тази полемика да бъде държавническа, а не предизборна кампания", посочи той пред NOVA NEWS.
Преподавателят по конституционно право коментира и липсата на своевременно официално съобщение от страна на Министерския съвет за взетото решение. Той определи това като комуникационен въпрос в извънредна политическа ситуация. Според него правителството е реагирало бързо и адекватно на развиващия се международен процес.
По повод критиките, че България е сред малкото държави от Европейския съюз, подписали споразумението, доц. Цеков заяви, че подобни оценки са силно повлияни от вътрешнополитическото напрежение. "По-важното е, че България беше част от инициатива на Съединените щати и че българският министър-председател участва в платформа за нов международен диалог. Германия и Франция имат своята полемика с президента Тръмп, но България няма такава, доколкото ми е известно. Към момента няма официално приета обща европейска позиция по този въпрос", подчерта той.
