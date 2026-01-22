ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Доц. Борислав Цеков: Президентът излага България пред американската администрация
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:53Коментари (1)230
© NOVA NEWS
Това, което се случи вчера – президентът да съобщава, че е отказал предложението на Тръмп, не отговаря на истината и излага България пред американската администрация. Това заяви преподавателят по конституционно право доц. Борислав Цеков.

По думите му участието на България в инициативата за създаването на Съвета за мир е в рамките на установените институционални процедури и отговаря на държавния интерес. Той подчерта, че държавният глава, особено когато е в оставка, не би трябвало да взема еднолични решения без съгласуване с останалите власти. Според него това създава външнополитически рискове.

Доц. Цеков защити решението на Министерския съвет да подпише споразумението. Той обясни, че от процедурна гледна точка то е напълно законосъобразно. "Предстои договорът да бъде ратифициран от Народното събрание. Именно там следва да се води същинският дебат за съдържанието му. Надявам се тази полемика да бъде държавническа, а не предизборна кампания", посочи той пред NOVA NEWS.

Преподавателят по конституционно право коментира и липсата на своевременно официално съобщение от страна на Министерския съвет за взетото решение. Той определи това като комуникационен въпрос в извънредна политическа ситуация. Според него правителството е реагирало бързо и адекватно на развиващия се международен процес.

По повод критиките, че България е сред малкото държави от Европейския съюз, подписали споразумението, доц. Цеков заяви, че подобни оценки са силно повлияни от вътрешнополитическото напрежение. "По-важното е, че България беше част от инициатива на Съединените щати и че българският министър-председател участва в платформа за нов международен диалог. Германия и Франция имат своята полемика с президента Тръмп, но България няма такава, доколкото ми е известно. Към момента няма официално приета обща европейска позиция по този въпрос", подчерта той.


Още по темата: общо новини по темата: 337
22.01.2026 »
22.01.2026 »
22.01.2026 »
21.01.2026 »
21.01.2026 »
21.01.2026 »
предишна страница [ 1/57 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 15 мин.
0
 
 
Ало псевдодецента, Пеевски добре ли плаща?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Държавен служител: Възможни ca масови напускания на хора с ниски ...
20:43 / 22.01.2026
Елена Поптодорова: Световният ред е силно разклатен
20:33 / 22.01.2026
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифонд...
19:40 / 22.01.2026
Зимата се оттегля
17:34 / 22.01.2026
Спецоперация във влакове и гари у нас
17:20 / 22.01.2026
Асен Василев за Съвета за мир: Натикаха България в кьошето до Унг...
16:49 / 22.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Лека атлетика
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: