ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Николай Младенов призова за спазване на примирието в Газа
"Дълбоко съм обезпокоен от събитията, които се случиха от петък насам. Въоръжени членове на ХАМАС излизат от тунела в Рафах, а израелските удари,които трагично убиват и цивилни“, написа Младенов в публикация X.
Той посочи, че работи с Националния комитет за управление на Газа, за да се намери начин за избягване на бъдеща ескалация.
''Моят офис и аз работим в тясно сътрудничество, за да подкрепим Комитета и да намерим начини за предотвратяване на бъдещи инциденти. Ще се нуждаем от пълното сътрудничество на всички, за да направим това възможно'', обобщава върховният представител за Газа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Влиза в продажба еднодневната винетка
13:07 / 01.02.2026
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрира...
14:02 / 01.02.2026
Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните г...
13:15 / 01.02.2026
Лошото време предизвика хаос на АМ "Тракия"!
12:14 / 01.02.2026
Цола Драгойчева за смърните присъди от Народния съд: Никога не бя...
12:00 / 01.02.2026
Турци пазаруват в Гърция, а гърци - в България
10:43 / 01.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS