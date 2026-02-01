Николай Младенов призова за спазване на примирието в Газа

© Бившият министър на външните работи Николай Младенов, който преди седмици пое поста на Върховен представител за Газа, днес призова страните в региона да "проявят сдържаност и да спазват примирието“, след сблъсъци и съобщения за жертви близо до граничния пункт ''Рафах''. Това заяви той в публикация в социалната мрежа X.



"Дълбоко съм обезпокоен от събитията, които се случиха от петък насам. Въоръжени членове на ХАМАС излизат от тунела в Рафах, а израелските удари,които трагично убиват и цивилни“, написа Младенов в публикация X.



Той посочи, че работи с Националния комитет за управление на Газа, за да се намери начин за избягване на бъдеща ескалация.



''Моят офис и аз работим в тясно сътрудничество, за да подкрепим Комитета и да намерим начини за предотвратяване на бъдещи инциденти. Ще се нуждаем от пълното сътрудничество на всички, за да направим това възможно'', обобщава върховният представител за Газа.