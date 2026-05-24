Буквите имат особено значение за нас. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на на традиционния прием по случай днешния празник - 24 май. Събитието се проведе в Националния исторически музей.
"Живеем в много разтърсващо време, в което ще ни обяснят, че училището, такова, каквото го познаваме, вече не ни е нужно. Че вие, преподавателите, ще бъдете изместени от изкуствения интелект и високите технологии. Че децата днес са други, искат нещо много повече от книгите и от учебниците. Сигурна съм, че учителите научат децата да си служат с технологиите, а не да бъдат изместени от тях", подчерта държавният глава.
По думите ѝ 24 май не е носталгия, а е бъдеще. "Нека си припомним нашите предци, които строяха читалища, училища, храмове. Построяваха ги на най-високото място на малкото село или на малкия град, да са видни отвсякъде, защото са отправна точка за развитие и за бъдеше. И когато написваха на фасадата Българско народно училище, даваха ни знак на нас - следващите поколения, че когато сме общност и сме заедно, развитието идва веднага", категорична бе Йотова.
На традиционния прием присъстваха още министър-председателят Румен Радев,председателят на Народното събрание Михаела Доцова, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, както и депутати, министри и културни дейци.
"Днес нашето общество повече от всякога има нужда от вас - от учителите, читалищните дейци, университетските преподаватели, от хората на науката. Имаме нужда от вашия глас. Да вземате участие, когато държавата взема най важните решения, с вашата мъдрост и познание, защото просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие", призова президентът Илияна Йотова.
Тя посочи напредъка на България и отбеляза постиженията и медалите на българските деца на световни олимпиади. Чрез тях те превръщат в дела мечтите за просвета и просперитет. "Вие, скъпи деца, не сте само нашата гордост. Вие представяте лицето на България такова, каквото го искаме — проспериращо, умно и развиващо се“, обърна се държавният глава към присъстващите на събитието деца от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.
