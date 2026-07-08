Пловдивчанка остана потресена от посещението си в ресторант "Паваж", след като чашата розе, поръчана на цена от 6,90 евро (13,50 лв.) за 125 милилитра, се оказа недоляна, а сметката за вечерта й се стори "пълен абсурд". Историята й, разказана в социалните мрежи и подкрепена със снимка, бързо събра коментари, видя репортер на Plovdiv24.bg.

Шише под мишница и чаша под грамажа

По думите на жената поводът за вечерята бил празничен, ресторантът им бил препоръчан, а местата били запазени предварително. Разочарованието обаче дошло още със сядането.

"Дойде едно девойче с шише под мишница буквално и изсипа останалото в шишето съдържание" , разказва потърпевшата.

На въпроса й дали това е една чаша, сервитьорката просто посочила менюто с обявените 125 милилитра и си тръгнала.

Клиентката не се отказала, отишла на бара и помолила виното да бъде премерено. Оказала се права, в чашата нямало обявеното количество. "Започнаха с извиненията, момичето е ново и т.н. Казах ядосано, че за тези цени трябва да си спазват поне обявения грамаж", споделя тя.

Извинения, одеяла и десерт комплимент, но "след дъжд качулка"

Реакцията на заведението последвала незабавно. Друга служителка отворила нова бутилка пред клиентката, наляла й пълна чаша и обяснила, че виното е извадено от сметката.

"Поведението се смени и цяла вечер се чудеха как да ни угодят, одеала, десерт комплимент, но след дъжд качулка" , коментира пловдивчанката.

Горчивият вкус обаче останал заради ценоразписа. Една салата струвала 13,75 евро, почти 27 лева, а чаша лимонада излизала 6,90 евро, близо 14 лева. "Очаквах малко по-високи цени, но не очаквах такова разочарование още със сядането", завършва разказа си жената.

Грамажът в менюто е закон, не пожелание

Случаят опира до просто правило: обявеното в менюто количество е търговско задължение, а не ориентир. При съмнение клиентът има пълното право да поиска измерване на място, точно както е постъпила пловдивчанката, а при отказ или системни отклонения сигналът към Комисията за защита на потребителите се подава за минути през сайта или мобилното приложение на КЗП. В разгара на летния сезон, при цени, които все по-често гонят курортните, точно недолетите милилитри и грамове се оказват най-тихото поскъпване.