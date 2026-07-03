Нов ден, нов абсурд по българските пътища. Видеоклип, заснет на Oколовръстнот на Пловдив и изпратен до редакцията на Plovdiv24.bg, показва невиждана и меко казано опасна гледка -трактор, който необезпокоявано тегли каравана по натоварен междуградски път.

Кадрите са уловени от преминаващ автомобил и бързо предизвикаха вълна от коментари в мрежата.

Авторът на видеото не скрива възмущението си от тоталната липса на контрол. От коментара му зад кадър става ясно, че атрактивното возило вероятно е собственост на чужденци (върху караваната се вижда надпис "NOMAD“), които са решили да си направят алтернативно пътешествие из България.

"Ей сега ще видите... и тракторът номер няма, без номер... три китки отпред на трактора и караванка отзад... Къде е полицията, не знам“, недоумява шофьорът, заснел клипа.

Той допълва, че малко по-рано е забелязал полицейски патрул на Околовръстното шосе на Пловдив, но очевидно никой не е спрял странната композиция. Мъжът с горчивина отбелязва и съществуващия двоен стандарт: "Ако си българин, може и да те приберат за тая работа, ама на чужденците всичко им е позволено в България.“

Вместо задължителните табели, отпред на трактора гордо "красят“ няколко саксии с цветя.

Макар гледката да изглежда романтично или дори забавно за някои, от законова и безопасностна гледна точка ситуацията си е нарушение

Според Закона за движението по пътищата (ЗДвП), всяко превозно средство и прикачен инвентар, движещи се по републиканската пътна мрежа, задължително трябва да имат регистрационни номера. Движението без тях е престъпление по Наказателния кодекс.

А и тракторът е бавнодвижеща се машина. В натоварен трафик, какъвто без съмнение е Околовръстното на Пловдив,п одобно превозно средство създава огромни тапи и принуждава останалите шофьори да предприемат рискови изпреварвания в насрещното платно.

Ретро машината няма адекватна светлинна сигнализация, а поставените цветя отпред могат да паднат на пътя или да скрият и малкото останали светлини.

Остава отворен въпросът как подобна машина е преминала през Околовръстното на Пловдив, без да направи впечатление на органите на реда.