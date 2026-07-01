Тежко замърсяване със строителни материали покри изцяло пътното платно на улица "Рая“ в Пловдив вследствие на интензивното движение на тежкотоварна техника от близките строителни обекти. Жителите на район "Западен" изразяват силно възмущение от системното разнасяне на циментови смеси и земна маса, които компрометират градската среда.

Граждани изпратиха сигнали и кадри до редакцията, които нагледно показват мащаба на екологичния и инфраструктурен проблем, информира Plovdiv24.bg. На тях се вижда как огромни бетоновози преминават по улицата в непосредствена близост до жилищните кооперации, оставяйки след себе си трайни замърсявания.

Тежката техника © Plovdiv24.bg

Циментови следи по цялото пътно платно

Цялата асфалтова настилка е покрита с дебел слой засъхнал цимент, прах и кал, които се разнасят непрекъснато от гумите на преминаващите камиони,. Проблемът се задълбочава ежедневно, тъй като тежката техника напуска строителните площадки без задължителното по наредба предварително измиване на колесната база.

Следите по улицата са видими и с просто око © Plovdiv24.bg

Проблеми за жителите и паркираните автомобили

Разпилените материали и прахът, който се вдига директно засяга хората, които живеят в зоната. Те настояват за спешна намеса и незабавни проверки от страна на общинските институции, както и за налагане на строги санкции на отговорните строителни фирми, които не поддържат чистотата около обектите си.