Междублоково пространство в "Мараша" отново е превърнато в сметище. Проблемът на ул. "Антон Страшимиров" 14 е дългогодишен, сигнализира читател на Plovdiv24.bg.

Пловдивчанинът ни информира за разхвърляни отпадъци около контейнерите и плачевното състояние на тревните площи преди малко повече от година. Още на следващия ден след публикацията градинката е почистена и приведена в нормален вид. За съжаление, положителният ефект е бил краткотраен и живущите отново са свидетели на крайно занемарено състояние, което продължава още от зимата.

Пространството е осеяно с отпадъци, тревните площи не са косени нито веднъж тази година. Натрупани са клони и отсечени дървета, които стоят с месеци, има изсъхнало дърво, за което е подаден сигнал преди 4 месеца, разказва нашият читател.

Като проблем за живущите се изтъква и фактът, че пространството около фургона на ОП "Чистота" е превърнато от служителките на предприятието в склад за различни отпадъци, което създава още по-неприятна гледка.

ГАЛЕРИЯ: Обърнаха на сметище междублоково пространство в "Мараша" ‹ ›

Читателят се надява и този път да има ефект след огласяване на проблема. Plovdiv24.bg предаде сигнала на кмета на район "Централен" Георги Стаменов. Той от своя страна незабавно го е изпратил на ОП "Градини и паркове" и се очаква да бъдат предприети съответните мерки.