Читател на Plovdiv24.bg се оплака от силна задушлива миризма за поредна нощ и че не може да си отвори прозорците. Източникът на обгазяването е неизвестен и гражданинът смята, че може да е от подпалено сметище или от "Столипиново".

Не знам какво трябва да се случи, за да се задействат институциите в лицето на Община Пловдив и органите на Полицията. Не намирам за нормално 21 век, гр. Пловдив да става заложник на липсата на работещи институции. Тровим се всяка нощ, тровите се и Вие, тровят се и Те, но за огромно съжаление резултат Няма!!! - пише читателят.

От община Пловдив припомнят, че в момента се извършват регулярни растителнозащитни, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни обработки в Пловдив. Пръскането се прави при подходящи метеорологични условия в периода от 8 до 26 юни в часовия диапазон между 21:00 и 04:30 часа. Обработват се всички шест административни района на града.

За акцията Plovdiv24.bg съобщи своевременно още в началото на месец юни.

Обработките срещу насекоми започнаха на 8 и 9 юни в район "Централен“, където е третирана декоративната и храстова растителност. На 10 и 11 юни дейностите са проведени в район "Северен“, а на 12 юни - в кварталите "Прослав“ и "Коматево“. През следващите дни екипите работиха в район "Южен“ (15 и 16 юни), район "Западен“ (17, 18 и 19 юни), по бреговете на река Марица (22 юни). В район "Тракия“ пръскането е насрочено за 23 и 24 юни, а в район "Източен“ - за 25 и 26 юни.

В началото на кампанията е извършена и дезакаризация на тревните площи в парк "Отдих и култура“, насочена срещу кърлежите. Паралелно с това от 9 до 12 юни са проведени растителнозащитни обработки на декоративната дървесна растителност в града. В същия период са дезинфекцирани и пясъчниците в обособените детски площадки.

От общинското предприятие уточняват, че при обработките се използват препарати, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването, в съответствие с препоръчителните дози и концентрации.

В случай на неблагоприятни атмосферни условия, като дъжд или силен вятър, планираните дейности се отлагат и извършват през следващ работен ден с подходящи условия за работа.

От "Дезинфекционна станция“ отправиха препоръка към пчеларите в районите временно да ограничат полета на пчелните семейства в посочените часове.

За допълнителна информация гражданите могат да се свържат с общинското предприятие на телефони 032/99 03 18, 032/64 25 83 и 032/64 41 56, както и на електронна поща dstancia.plovdiv@abv.bg.