На последната сесия пловдивските общински съветници приеха с 26 гласа "за", 8 "против" и 12 "въздържал се" годишния отчет за 2025 г. за изпълнение на програмата за подобряване на атмосферния въздух, предава Plovdiv24.bg.

В отчета на заместник-кмета по екология Иван Стоянов се казва, че по програмата се подменят печки на твърдо гориво с климатици, за което са подадени 2462 заявления. Освен това са засадени 2000 дървета, подготвени за въвеждане са зоните с ниски емисии от транспорт, в ход са процедурите за премахване на "калните петна", доставка на 20 електрически автобуса и изграждане на 4 велоалеи с обща дължина 1730 метра. Според доклада на зам.-кмета при 35 допустими превишения годишно на измервателната станция "Каменица" са отчетени 37 дни, на АИС "Тракия" – 66.

Доктор Веселска Христамян заяви, че отчетът не дава информация как е реализиран проекта и как се отразява на здравето на пловдивчани. Колежката й Добромира Костова обяви, че е скандално пловдивчани да бъдат уведомени за състонието на въздуха в този доклад и изтъкна, че във въздуха на града има канцерогенни вещества, които причиняват рак. Общо 4300 дървета са засадени от миналата пролет досега - заяви в отговор кметът Костадин Димитров.

Не знам, когато говорим откровени лъжи, като се повтори 10 пъти тя дали ще стане истина? Създавате в обществото мнение за апокалипсис. Създавате в обществото мнение за апокалипсис. От вашето изказване чух три или четири пъти "рак“. Мерките, които са предприети от началото на мандата, са в три посоки - климатици, кални петна, зона с ниски емисии – това всичко е в ход - каза Костадин Димитров.

Според Слави Георгиев програмата за замяна на печките на твърдо гориво с климатици с нищо няма да промени качеството на въздуха в града, тъй като е смешна бройката климатици за цял Пловдив.

Заради плътното застрояване Пловдив сега е с различен климат от преди 30-40 години. Необратимо е, ще дишаме мръсен въздух. Застрояването е толкова голямо, че няма проветрение. Това е резултатът от живота, който сами си сътворихме - заяви Слави Георгиев.

Екологът Стефан Шилев каза, че решаването на проблема с въздуха може да стане с комплексен подход, като се започне именно от презастрояването.