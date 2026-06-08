Подготвя се терен за изграждането на нова сграда на Пожарната в Пловдив. Тя ще бъде изградена до кръстовището между бул. "Освобождение" и улица "Георги Странски", точно до мол "Пловдив Плаза", срещу SPS и Метро. Това съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Източен" Емил Русинов.
Имотът ПИ 56784.529.167, област Пловдив, община Пловдив, район "Източен", бул. "Освобождение" беше държавна собственост и е прехвърлен към активите на МВР, с презумпцията там да се изгради нова Пожарна, която да обслужва района, информира Русинов. В момента Пожарната се помещава на Околовръстното, в район "Тракия", но там са под наем.
Русинов добави, че засега фиксирани срокове няма.
Потърсихме за коментар и директора на РДПБЗН в Пловдив, старши комисар Васил Димов.
Той също бе категоричен, че там се предприемат действия за обособяване на противопожарна служба. Тепърва ще се изготвят проектите и ще се наема фирма изпълнител с конкурси.
По думите му предстои да се уточнява обхватът на проекта, но конкретика може да коментираме по-късно.
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