Подготвя се терен за изграждането на нова сграда на Пожарната в Пловдив. Тя ще бъде изградена до кръстовището между бул. "Освобождение" и улица "Георги Странски", точно до мол "Пловдив Плаза", срещу SPS и Метро. Това съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Източен" Емил Русинов.

Имотът ПИ 56784.529.167, област Пловдив, община Пловдив, район "Източен", бул. "Освобождение" беше държавна собственост и е прехвърлен към активите на МВР, с презумпцията там да се изгради нова Пожарна, която да обслужва района, информира Русинов. В момента Пожарната се помещава на Околовръстното, в район "Тракия", но там са под наем.

С придобиването от МВР на тези два парцела, които са един до друг, ще бъдат открити строителни дейности за пункт за противопожарна отбрана, която ще е към активите на МВР. Общинският съвет тук няма някакво отношение, тъй като държавата го дава на МВР, с това допълнение, че имотите са на територията на район "Източен". Ако гражданите се вълнуват, че там ще се строят жилищни блокове, трябва да са спокойни на 100%, че там ще има Пожарна някой ден, поясни районният кмет.

Русинов добави, че засега фиксирани срокове няма.

Потърсихме за коментар и директора на РДПБЗН в Пловдив, старши комисар Васил Димов.

Много е ранен етапът, за да говорим за започване на строежа. В момента се правят предпроектни проучвания и заснемания на имота за целите на проектирането. Но когато имаме някаква степен на завършеност, ще ви уведомим, каза директорът на РДПБЗН.

Той също бе категоричен, че там се предприемат действия за обособяване на противопожарна служба. Тепърва ще се изготвят проектите и ще се наема фирма изпълнител с конкурси.

Много перипетии можем да срещнем, докато се случат нещата, така че да не бързаме да говорим. Имотът е собственост на МВР за нуждите на нашата дирекция, за изграждане на противопожарна служба. Така че там, при всички положения, няма да има жилищно, нито пък някакво друго строителство, каза още старши комисар Димов.

По думите му предстои да се уточнява обхватът на проекта, но конкретика може да коментираме по-късно.