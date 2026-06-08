Администрацията на район "Тракия“ излезе с официален призив към жителите на квартала за по-отговорно отношение към чистотата и правилното използване на новите съдове за смет.

Преди броени месеци в района бяха внедрени модерни контейнери за битови отпадъци с по-голям обем, целящи да подобрят градската среда. Наблюденията на общинарите обаче показват притеснителна тенденция. Масово се изхвърлят отпадъци извън съдовете, въпреки че те често са наполовина празни.

От кметството посочват, че оставянето на торби около съоръженията подвежда останалите преминаващи граждани. Когато хората видят натрупани боклуци отвън, те автоматично остават с впечатлението, че обемът е изчерпан, и продължават да трупат отпадъци на земята.

"Призоваваме ви преди изхвърляне на отпадъци да използвате механизма за отваряне и да се уверите, че контейнерът не е запълнен. Нека не допускаме от мързел или прибързаност отпадъците да се оставят около съдовете при наличие на свободен капацитет, защото това създава лоша среда за всички ни“, апелират от районната администрация.

Новите контейнери са проектирани така, че да улесняват максимално гражданите и сметоизвозващите фирми. Те разполагат с по-голям капацитет за събиране на битови отпадъци и удобен педал за отваряне с крак без нужда от докосване с ръце.

От район "Тракия“ напомнят, че поддържането на чиста, приветлива и подредена среда е споделена отговорност между институциите и гражданите. Само с повече дисциплина и ангажираност от страна на обществото може да се съхрани добрият облик на района.